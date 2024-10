Gli auguri natalizi degli Alpini arcoresi con panettone (e pandoro) e una confezione da collezionare

Che Natale è senza il tradizionale pandoro e panettone degli Alpini di Arcore. Qualcuno l’ha già ribattezzato come un capolavoro di ingegneria rigorosamente... made in Arcore.

Saranno ancora una volta delle festività natalizie davvero speciali per le Penne Nere guidate dall’infaticabile Valerio Viganò che in questi giorni hanno lanciato la vendita dell'ormai tradizionale latta metallica da collezionare che contiene il dolce per eccellenza del Natale: panettone o pandoro.

Le scorse edizioni

In occasione del Natale 2022 le penne nere, in stile fumetto, resero omaggio ai vari quartieri cittadini: dalla Villa Borromeo a piazza Pertini (doveroso un omaggio all’artista Carlo Bestetti), passando per il Taboga, la cascina Cà Bianca e la gloriosa squadra di ciclismo Molteni (raffigurato l’ex ciclista Eddy Merckx) e poi ancora il mito GIlera, il campovolo Bestetti, le chiese della città. Mentre per il Natale 2023 a campeggiare sulle latte furono le foto delle ville cittadine di delizia.

Quest'anno spazio alle foto storiche della città

Per quest'anno le penne nere hanno pensato di rappresentare le foto storiche di Arcore sotto la neve dell’artista Carlo Bestetti.

"Si tratta di alcuni scatti tratti dal libro "Arcore Fotografie Carlo Bestetti" di cui un’anteprima delle altre 80 foto d’autore sulla storia della nostra città è proprio stampata sulle latte dei nostri Panettoni - ha sottolineato il capogruppo degli Alpini Valerio Viganò - Oltre a tanti arcoresi già diverse aziende che lavorano sul nostro territorio lo hanno prenotato come strenna di Natale per dipendenti e clienti".

Il libro al quale si è ispirata l'edizione 2024 degli auguri alpini, curato da Paolo Cazzaniga, riprende ben 80 scatti che descrivono la città dagli anni '50 fino agli anni '90 del secolo scorso. Il volume può essere prenotato presso "Lo Sciame Libri" di Arcore.

Chi era Carlo Bestetti?

Carlo Bestetti di Arcore era un artista a tutto tondo, con una sensibilità a tutto tondo. Una sensibilità che riusciva a trasmettere nelle immagini catturate con la sua inseparabile macchina fotografica che riuscivano a loro volta a coinvolgere, anche intimamente. L'artista se ne andò nell'estate del 2022 e fu l'ideatore dei monumenti di Largo Vela e di piazza Pertini. Era un artista e fotografo apprezzato e stimato. Con la sua macchina fotografica riuscì a fissare per sempre immagini di un periodo preindustriale, raccolte in diverse pubblicazioni. Fu anche l'autore del monumento ubicato tra tra via Roma e via San Martino in ricordo della Resistenza (realizzato nel 1975 e donato alla città) e, come detto, del monumento in piazza Pertini dedicato al presidente omonimo.

Come fare per prenotarlo?

E' possibile prenotare il panettone o il pandoro direttamente allo Chalet degli Alpini il sabato tra le 14.30 e le 17 (via della Maiella 50) oppure solamente tramite sms/whatsapp al numero 3515101610.

Tutto il ricavato della vendita dei panettoni e pandori (costo 12 euro) verrà utilizzato per finanziare tutte le attività delle Penne nere.