Gli ausiliari della sosta controlleranno anche i parcheggi non a pagamento

Da ausiliari della sosta ad ausiliari del traffico: a Meda gli operatori controlleranno anche i parcheggi non a pagamento.

Il comandante della Polizia Locale Claudio Delpero ha proposto un progetto che prevede un ampliamento delle competenze e delle qualifiche dei cinque operatori di Assp (la società in house alla quale il Comune ha affidato la gestione della sosta a pagamento) che da qualche anno accertano le violazioni nelle aree di parcheggio con le strisce blu.

Controlleranno tutti i parcheggi sul territorio comunale, anche quelli non a pagamento

«L’intenzione è di permettere loro di intervenire in caso di parcheggi selvaggi o di irregolarità nell’uso del disco orario non solo nelle zone a pagamento, ma su tutto il territorio comunale - spiega il comandante, precisando che l’ampliamento di qualifica avverrà solo al termine di un percorso - Ovviamente dovranno frequentare dei corsi di formazione e sostenere un esame per ottenere l’abilitazione».