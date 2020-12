Meda, Claudio Delpero è il nuovo comandante della Polizia Locale

E’ Claudio Delpero il nuovo comandante della Polizia Locale di Meda.

Da oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, raccoglie l’eredità di Valter Bragantini, andato in pensione l’1 dicembre. Nato nel 1975, sposato con due figli, una laurea in Scienze giuridiche, Delpero è in servizio a Meda dal 2001.

Il sindaco: “Ho sempre apprezzato il suo entusiasmo”

“Lo conosco da allora – sottolinea il sindaco Luca Santambrogio – Di lui ho sempre apprezzato l’entusiasmo per l’attività svolta, un entusiasmo che sono sicuro riserverà anche all’adempimento del nuovo incarico. Quindi buon lavoro al nuovo comandante e un sentito grazie al comandante uscente Bragantini per l’egregio lavoro svolto al servizio della nostra città”.

“Ho in mente una Polizia Locale vicina al cittadino”

“Meda mi ha dato grandi opportunità per crescere professionalmente e oggi sono onorato di ricoprire questa carica che ho intenzione di assolvere con umiltà, trasparenza ed educazione – dichiara il comandante Delpero – La Polizia Locale che ho in mente è vicina al cittadino e attenta a garantire al territorio maggiore sicurezza e la repressione dei comportamenti delittuosi. Per quanto concerne il traffico e la circolazione proseguirà l’analisi dei punti critici per ridurre il numero degli incidenti stradali”.

