Nessun ricoverato per Covid all’ospedale di Vimercate. E nemmeno negli altri due, Carate e Desio, dell’Asst Brianza. Questa la bella notizia aggiornata alla mattinata di oggi, lunedì 12 luglio.

Gli ospedali di Desio, Vimercate e Carate sono Covid free

L’assenza di malati di coronavirus consentirà in particolare a Vimercate di restituire anche il reparto del Tulipano Rosso (l’ultimo dedicato ai pazienti Covid) alla sua funzione ordinaria, anche se una piccola area verrà comunque mantenuta per eventuale ricoveri di persone con coronavirus.

Ormai da diverse settimane il trend dei ricoveri per Covid nei tre ospedali dell'Asst era in costante e netta decrescita. Ora, finalmente, nella casella dei ricoveri è comparso lo zero.

Buone notizie anche dal centro vaccinale ricavato nell’ex Esselunga di Vimercate. E’ stato finalmente attivato la scorsa settimana l’impianto di condizionamento. Un intervento chiesto a gran voce da medici e altri operatori sanitari, ma anche dai cittadini costretti ad attese per l’inoculazione a temperature poco sopportabili complice anche il clima delle ultime settimane.