Nuova dirigenza per i trecento Scout laici Cngei di Cesano Maderno. Stefano Bottaro, neo eletto presidente di sezione, e Andrea Sappa, scelto come responsabile educativo, si sono presentati nel fine settimana, alla due giorni di apertura del nuovo anno, alla base "La Montina", nel Parco delle Groane.

Gli Scout Cngei inaugurano il nuovo anno

E’ l’evento che segna l’inizio di un percorso per tanti bambini e ragazzi e il proseguo di un cammino per tanti altri. Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, gli assessori Francesco Romeo, vicesindaco, e Cinzia Battaglia, delegata alle Politiche giovanili.

I tre gruppi della sezione, Lupetti (8-12 anni), Esploratori (12-16 anni) e Rover (16-19 anni), si sono ritrovati tutti insieme per dare inizio ad un nuovo anno all’insegna dei valori e degli ideali Scout e per accogliere le nuove ragazze e i nuovi ragazzi che hanno mostrato interesse verso il mondo dello scoutismo: più di 90 le domande di iscrizione arrivate in sezione da giovani e giovanissimi del territorio.

L'unica sezione laica della provincia

Quella di Cesano Maderno è l’unica sezione Scout laica di Monza e Brianza, dove è presente da 68 anni. Per dimensione, è la nona sezione Cngei in Italia e la prima non in un capoluogo di Provincia o Regione. Conta quattro gruppi, a Cesano Maderno, Seveso, Limbiate e, da un anno, anche a Monza. Nello scoutismo il gioco, la vita all’aria aperta e il gruppo dei pari sono solo alcuni dei tanti strumenti che vengono utilizzati per educare i giovani a diventare dei buoni cittadini. L’impegno della sezione cesanese è quello di fornire a tutti i suoi iscritti un bagaglio di esperienza utile a diventare degli adulti civili, responsabili e attivi nella società.