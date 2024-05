Scout Cngei di Cesano Maderno in festa per San Giorgio

Gli Scout laici Cngei di Cesano Maderno si ritroveranno presso la base Scout La Montina domani sabato 4 e domenica 5 maggio per festeggiare assieme il Campo di San Giorgio, patrono degli Scout e celebrare la nascita del quarto gruppo Scout di Monza.

A ottobre 2023 nel quartiere San Rocco, a Monza, è nato infatti il Branco dei lupetti, con un totale di 20 bambini tra gli 8 e i 12 anni.

La celebrazione si svolgerà all'interno della base, concessa dal Comune di Cesano Maderno nel 2023, dove tutti i ragazzi della sezione potranno giocare assieme.

Il campo si concluderà domenica con il Rinnovo della Promessa scout Cngei, aggiornata quest’anno dall’associazione per adeguarsi ai tempi e renderla più comprensibile e inclusiva, dove tutti gli scout ed ex scout sono invitati a partecipare per ritrovarsi.

La sezione, dalla sua fondazione, è cresciuta fino ad arrivare oggi a contare circa 330 iscritti e ad essere la nona sezione scout Cngei in Italia per dimensione, nonché la prima sezione Cngei per dimensione non operante in un capoluogo di Provincia o Regione.

Dichiarazioni responsabile educativo