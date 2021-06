L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha deciso che negli stalli a pagamento la sosta sarà gratuita fino al 31 luglio, ma a disco orario con validità di un’ora.

Gli stalli a pagamento diventano a disco orario

La disposizione, avallata da un’ordinanza della dirigente dell’area Città sicura, Francesca Telloli, entrerà in vigore man mano che sarà apposta le relativa segnaletica da parte di Assp, la società partecipata del Comune che ha in gestione la sosta a pagamento in città. Il provvedimento punta a favorire l’utilizzo ciclico dei parcheggi da parte dei clienti delle attività commerciali, e quindi a favorire l’economia locale.

Criticità in piazza Procaccini

La criticità maggiore è stata registrata in centro storico, in piazza Procaccini ad esempio, presa d’assalto dalle auto dei pendolari di buon mattino e occupata di fatto fino a sera. "Quando a fine marzo abbiamo deciso di sospendere il pagamento della sosta negli stalli blu speravamo che il buonsenso prevalesse - spiega l’assessora al Commercio, Marianna Ballerini - Quando abbiamo visto che così non era e dai commercianti sono arrivate la prime lamentele, siamo subito intervenuti".

Sosta libera per tutto agosto

Come di consuetudine negli ultimi anni, per agosto è stata confermata la sospensione dell’onere di pagamento della sosta negli stalli blu. "I pendolari, come noto, ad agosto sono in numero sensibilmente inferiore rispetto al resto dell’anno e quindi si può lasciare più libertà di parcheggio a tutti" continua Ballerini.