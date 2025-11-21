La tradizionale Festa dell’albero promossa da anni a Cesano Maderno dall’Amministrazione comunale e dall’associazione Noi per Cesano – Cesano per noi, quest’anno è stata ospitata al Parco solare di via San Marco.

Gli studenti fanno ancora più bello il Parco solare

Protagonisti della cerimonia, questa mattina, due rappresentanti per ognuna delle sei classi terze della vicina scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei: studenti e studentesse, lo scorso anno scolastico, hanno infatti partecipato a un percorso didattico curato dalla professoressa Claudia Longoni con l’ufficio Ambiente del Comune e Alberto Porro di Noi per Cesano, dedicato all’ideazione e alla progettazione dell’area verde. Presenti anche le guardie ecologiche del Parco delle Groane e l’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi.

Nuovi alberi e bugs hotel al Parco solare

La piantumazione, che si concluderà lunedì 24 novembre causa pioggia, prevede la messa a dimora di 19 nuovi alberi, tra aceri e tigli. Ai ragazzi e alla ragazze sono state inoltre consegnate due “bugs hotel”, casette per api, farfalle e coccinelle, da portare a scuola, identiche a quelle che verranno collocate nei parchi comunali della città e a quella gigante che è stata posizionata nel Parco solare. Previsti inoltre interventi di ripristino delle attrezzature ludico-didattiche danneggiate da atti vandalici, come la cartellonistica del Sistema solare, e interventi di miglioramento del patrimonio arboreo, tra cui la creazione di un doppio filare alberato sul lato Nord e sul lato Ovest del parco e il potenziamento del moon garden, l’aiuola alberata.

“Quest’anno – ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca– la Festa dell’albero segna anche l’avvio di un progetto di portata inedita, elaborato dall’ufficio Ambiente e Verde del Comune, un’iniziativa finalizzata a valorizzare e potenziare in modo significativo il patrimonio arboreo cittadino con un investimento senza precedenti destinato alla sostituzione delle fallanze e alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti”.

Interventi diffusi sul territorio comunale

Il progetto, del valore di 195mila euro, è suddiviso in due lotti: i lavori nel Parco solare e una serie di interventi diffusi che integrano quanto già previsto nel contratto pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e che prevedono anche interventi di depavimentazione mediante la creazione di aiuole o strisce verdi dove ora c’è asfalto.

“Il coinvolgimento delle nuove generazioni è fondamentale: attraverso questa iniziativa promuoviamo valori e buone pratiche che aiutano a salvaguardare l’ambiente, ma soprattutto costruiamo una nuova consapevolezza collettiva sul valore delle aree verdi per il benessere di tutti – ha ripreso il sindaco Gianpiero Bocca – Una consapevolezza che passa anche dal rispetto degli spazi pubblici e da comportamenti responsabili, capaci di preservare la bellezza e la funzionalità dei nostri spazi pubblici”.

Anche l’assessore all’Ambiente, Manuel Tarraso ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa e la portata del progetto del Comune per incrementare il verde:

“Le 120 nuove piantumazioni, le 85 piante a portamento arbustivo, i 250 metri quadrati di depavimentazione: questi sono solo alcuni numeri che danno la dimensione dell’importanza dell’intervento che non solo prevede lavori su nuove aree ma anche l’attenzione e la valorizzazione del patrimonio arboreo esistente. Con questo progetto proseguiamo nell’attività di costruire una città più verde, capace di adattarsi ai cambiamenti climatici, oltre che di migliorare la qualità della vita dei cittadini presente e futura”.

Gli interventi previsti sul territorio

Al Parco Arese:

dopo la recente riqualificazione del parco, l’area sarà ulteriormente arricchita con 22 nuovi alberi, oltre a interventi mirati, tra cui un tiglio per l’ombreggiamento e due farnie presso l’area giochi, e il ripristino delle fallanze nel filare interno di pioppi.

In via Venaria Reale:

sostituzione di un filare di prunus con dodici acer rubrum “scanlon” e creazione di stripes verdi di collegamento tra gli attuali tornelli.

Al Parco “Bimbi in giro” nel quartiere Villaggio Snia:

abbattimento di due specie invasive (ailanthus altissima e acer negundo), sostituite da tre esemplari di quercus robur e sostituzione delle panchine.

In via Romagna:

sostituzione del filare di prunus mediante depavimentazione e creazione di quattro nuove aiuole con esemplari di pyrus calleryana “chanticleer”.

Alle rotatorie saranno piantumati tre ginkgo biloba nella rotatoria tra via Medici, via Verbano e via Po e un ulteriore esemplare maschio nella rotatoria di via Garibaldi.

Parcheggio di via Cozzi:

intervento di realizzazione di aiuole con cordoli a protezione degli olmi esistenti e integrazione mediante piantumazione di un nuovo esemplare.

Rinnovo e integrazione dei filari

Via Friuli:

ripristino delle fallanze nel filare di aceri ricci (acer platanoides), integrazione siepe di photinia e piantumazione di un filare continuo di aceri in continuità con via Salita al Biulè.

Via Indipendenza:

integrazione dei filari di tigli esistenti con nuovi esemplari.

Sostituzioni mirate in altre aree

Via Garibaldi (lato Nord): abbattimento degli aceri montani compromessi e sostituzione con 12 esemplari di Mirto crespo.

Via Duca d’Aosta: piantumazione di due cedri per sostituire i due esemplari rimossi negli anni scorsi.

Via Molino Arese (fronte farmacia): tre mirto crespo in sostituzione delle piante mancanti.

Via Po (parcheggio del centro sportivo): sarà piantumato un acero campestre.

Ingresso del cimitero di Cassina Savina: prevista la piantumazione di un tiglio selvatico.

Via Manzoni: sostituzione del filare di prunus a fine vita con 24 nuove lagerstroemia, ampliamento dei tornelli e creazione di stripes verdi, in coordinamento con i futuri cantieri di Pedemontana.

Dal Comune precisano che “gli abbattimenti riguardano esclusivamente alberi a fine ciclo vitale o con condizioni vegetative irrimediabilmente compromesse, spesso colpiti da carie o patogeni” e che “le nuove piantumazioni verranno effettuate nel rispetto dello standard europeo di piantagione, utilizzando esemplari di prima scelta, sani e privi di deformazioni”.