Un parco giochi dedicato all’energia solare, all’astronomia e alla meteorologia

E' dedicato all’energia solare, all’astronomia e alla meteorologia il nuovo parco giochi inaugurato stamattina a Cesano Maderno dall'Amministrazione comunale.

Alla presenza delle autorità cittadine, prima la benedizione impartita da don Nazzareno Mazzacchi, poi il taglio del nastro da parte del sindaco Gianpiero Bocca . La trasformazione del parco di via San Marco in un luogo dove studiare e un laboratorio didattico a cielo aperto in cui le scuole potranno svolgere lezioni di Scienze e giornate didattico-formative è stata sviluppata dai tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune con il supporto specialistico di Alessandro Ceppi del Politecnico di Milano.

Ecco cosa c'è all'interno del Parco solare

Una meridiana analemmatica umana, una stazione meteo-climatica per la misura delle principali variabili atmosferiche, un gioco didattico a tema energia solare secondo la legge fisica Stefan-Boltzmann , un tavolo con la rosa dei venti e una stazione di ricarica wireless con porte Usb che utilizza l’energia solare per ricaricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet sono alcune delle attrazioni dell'area verde. Completano il parco tematico un rain garden per favorire il deflusso delle acque piovane evitando il ristagno nelle aree giochi e un percorso con le sagome dei pianeti del sistema solare.

Pannelli informativi e descrittivi dotati di QRcode

Tutte le strumentazioni sono accompagnate da pannelli informativi e descrittivi, in italiano e in inglese, dotati di QRcode che consente il collegamento a portali dedicati e l’approfondimento delle attrazioni e delle spiegazioni. Al funzionamento della meridiana e del rain garden, situati nel cuore del parco, è dedicato un totem dove viene messa in risalto e approfondita l’importanza sia educativa che ecosistemica della strumentazione.

"Strumenti divulgativi e di apprendimento per le scuole"

“La nostra città si dota di un nuovo spazio pubblico che coniuga l’aspetto didattico a quello ludico e ricreativo - ha detto il sindaco Gianpiero Bocca - Dobbiamo essere tutti orgogliosi di poter disporre di un parco di nuova generazione, pensato e progettato per ospitare le scuole offrendo strumenti divulgativi e di apprendimento, ma anche un luogo in cui i ragazzi cesanesi potranno ritrovarsi e per trascorrere il tempo libero in un contesto curato e gradevole. L’impegno dell’Amministrazione è rivolto alla creazione e riqualificazione di nuovi spazi urbani accessibili, inclusivi e godibili da tutti per ampliare i luoghi destinati alla socializzazione in città. Dopo la Cittadella dei Ragazzi, inaugurata nella scorsa primavera, area molto utilizzata dalla cittadinanza, rendiamo fruibile il Parco solare che, sono certo, sarà presto vissuto con la stessa frequenza”.

