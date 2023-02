Gli ucraini ospitati a Lentate: "Vogliamo integrarci"

C’è chi, in possesso di una laurea, ha trovato lavoro come assistente alla poltrona e chi una professione ancora non ce l’ha ma la sta cercando. E poi ci sono i bambini, che si sono ben inseriti nelle scuole di Lentate.

Una trentina i profughi ucraini ospitati a Copreno

A quasi un anno dallo scoppio della guerra, sono una trentina i profughi ucraini ospitati a Copreno, frazione di Lentate: 22 in Villa Immacolata Clerici, in via Triste, e 8 nell’alloggio comunale allestito sopra la sede del Gruppo Alpini, in via Trento (oltre a quelli che sono stati accolti sul territorio da parenti o da privati che hanno messo a disposizione i loro locali). Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha fatto visita a entrambe le realtà.

"Hanno espresso la volontà di proseguire il percorso di integrazione"

Il sindaco Laura Ferrari si è confrontata con loro:

Abbiamo parlato a lungo con gli ospiti, in prevalenza donne e bambini - spiega il sindaco Laura Ferrari - Ci hanno raccontato delle loro sofferenze e paure ma hanno anche espresso il desiderio di proseguire nel percorso di integrazione intrapreso, basato sul rispetto della nostra cultura e sul lavoro.

"Grazie alla cooperativa e alle assistenti sociali"

Ringraziamo le assistenti sociali, le mediatrici culturali e il personale della cooperativa, che lavora con grande sensibilità e passione - aggiunge il vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali Marco Boffi - Gli operatori li stanno assistendo dal punto di vista psicologico ed educativo, raccogliendo le loro impressioni ed esigenze e cercando di rendere la loro permanenza la più serena possibile.

Prossimamente arriveranno altri ucraini