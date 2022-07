Da lunedì, 4 luglio 2022, a Cesano Maderno riaprono al pubblico anche senza appuntamento gli uffici comunali.

Gli uffici comunali riaprono al pubblico anche senza appuntamento

Uno dei primi atti del neo eletto sindaco, Gianpiero Bocca, riguarda l’apertura al pubblico degli uffici comunali, che saranno accessibili anche senza appuntamento da lunedì 4 luglio secondo i seguenti orari:

lunedì 8.30 - 13

martedì 8.30 - 13 e 16.30 -18.15

mercoledì 8.30 - 13

giovedì 8.30 - 13 e 16.30 - 18.15

venerdì 8.30 - 13.

Anagrafe e Urp sono aperti anche il sabato, dalle 9 alle 12.

Resta la possibilità di chiedere l'appuntamento

Per l’accesso agli uffici viene mantenuta l’organizzazione che prevede anche la possibilità di chiedere appuntamento, verificato il positivo riscontro da parte della cittadinanza in particolare per i servizi che richiedono tempi lunghi per ogni pratica da espletare. La Biblioteca civica conserva invece l’orario già in vigore (martedì: 14-18.30; mercoledì: 9-12.30 / 14-18.30; giovedì: 14-18.30; venerdì 14-18.30; sabato: 9-12.30). Questa la dichiarazione del neo eletto sindaco Gianpiero Bocca: