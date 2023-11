Gli uomini in campo con “Libere di scegliere”, iniziativa contro la violenza sulle donne

Si è svolta oggi pomeriggio, sabato 18 novembre, a Desio, l’iniziativa promossa dalla Cgil Monza e Brianza, Cisl Monza Brianza Lecco, Uil, Fpl del Lario e Brianza Como Lecco- Monza, Anpi Monza e Brianza e Libera Monza e Brianza.

Gli uomini che dicono no alla violenza

“Quest’iniziativa nasce da un gruppo di uomini perché è necessario che gli uomini si pronuncino pubblicamente e collettivamente per dire no alla violenza, per affermare che questi atti sono illegittimi e che non li riconosciamo in quanto uomini”, ha affermato Walter Palvarini, segretario della Cgil.

“Libere di scegliere” è un’iniziativa promossa proprio dagli uomini che, oggi pomeriggio, sono scesi in campo per dire no alla violenza di genere. L’evento si è svolto di fronte alla sede della Casa delle donne, in via Lampugnani 80, luogo di riferimento per moltissime donne brianzole. Tante le persone, uomini e donne, che si sono raccolte oggi per condannare tutte le forme di violenza di genere (economica, psicologica, fisica e assistita).

L’evento è stato molto partecipato

“Siamo contente e onorate che la Casa delle donne di Desio sia stata scelta come luogo simbolico per quest’importante iniziativa e siamo ancora più contente del fatto che che quest’iniziativa sia partita proprio dagli uomini, uomini che dicono no alla violenza e che si espongono pubblicamente per lanciare un messaggio preciso e chiaro. Siamo convinte che questa sia la strada giusta da percorrere per contrastare la violenza di genere”, hanno rimarcato i membri della Casa delle donne.

Durante l’iniziativa è stata ricordata anche la giovane Giulia Cecchettin, 22enne di Vigonovo vittima di femminicidio il cui corpo senza vita è stato ritrovato proprio oggi dalle forze dell’ordine: