"Davanti a notizie che raccontano quotidianamente di femminicidi, stupri e molestie perpetrati da uomini contro le donne non può bastare l’individuale indignazione o la solidarietà privata nei confronti delle vittime. Gli uomini hanno la responsabilità di affermare collettivamente un modello di relazioni tra i generi fondato sul rispetto, sulla libertà di scelta, sulla parità di diritti, sulla condivisione dei doveri e dei ruoli, sul riconoscimento delle diversità. Deve essere respinta ogni idea che concepisca le donne e i loro corpi come proprietà degli uomini, premessa di ogni tipo di violenza e di ogni genere di umiliazione e supremazia".

Da questo presupposto sono partiti gli organizzatori dell'evento “Libere di scegliere”, una iniziativa pubblica aperta a tutti coloro che condividono la necessità di "uscire dal silenzio".

“Libere di scegliere”, l’iniziativa degli uomini contro la violenza di genere

Il 18 novembre prossimo alle 15 i sottoscrittori di questo appello si ritroveranno presso la Casa delle Donne di Desio, in via Lampugnani, per parlarne insieme, anche in occasione della vicinissima Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che ricorre il 25 novembre.

"L’emancipazione da una cultura patriarcale è quindi un processo collettivo che devono compiere innanzitutto gli uomini rispettando la libertà delle donne di scegliere in ogni ambito della propria vita - fanno sapere i promotori dell'iniziativa Walter Palvarini, segretario generale Cgil Monza e Brianza; Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco; Giancarlo Pagani, coordinatore responsabile Uil Monza Brianza; Fulvio Franchini, presidente provinciale Anpi Monza Brianza; Valerio D’Ippolito, referente Libera Monza Brianza; Ermanno Porro, È possibile. Uomini contro ogni violenza. Un cambiamento culturale che determina una società più libera e giusta per tutte e tutti. È un processo a volte faticoso nella quotidianità dei singoli individui, ma irrinunciabile e da sostenere con atti collettivi espliciti".

Soddisfatto anche lo staff della casa delle donne di Desio:

"Siamo molto contente di questa iniziativa che parte dagli uomini... Uomini che escono dal silenzio per dire no alla violenza alle donne!"

Per aderire all'appello è possibile scrivere a usciamodalsilenzio.liberedi@gmail.com