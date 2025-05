Grande cordoglio a Verano, per l'addio a don Giovanni

Si è spento questa mattina, lunedì 12 maggio, l'amatissimo ex parroco di Verano, don Giovanni Rigamonti. Aveva 72 anni e dal 2023 era vice parroco a Senna Comasco, dove viveva.

Parroco molto amato in paese

E’ stato uno dei parroci più amati in comunità e la sua improvvisa scomparsa, nelle prime ore del mattino di lunedì 12 maggio, ha lasciato sgomenti e molto tristi i suoi ex fedeli di Verano, ma anche quelli di Senna Comasco, dove viveva attualmente. Grande cordoglio e commozione per la morte di don Giovanni Rigamonti, amatissimo a Verano, che a giugno avrebbe festeggiato 73 anni. La notizia è arrivata in paese come una doccia fredda, tra l’incredulità e tanta amarezza; nonostante, infatti, l’ex parroco ormai dal settembre 2020 avesse lasciato i suoi parrocchiani, l’affetto e il legame con Verano è sempre rimasto molto vivo, tanto che aveva voluto tornare tra i suoi ex fedeli per festeggiare nel luglio 2022, in occasione della festa patronale, i suoi 45 anni di sacerdozio. Ma spesso e volentieri gli piaceva telefonare ai suoi amici veranesi e spesso tornava in paese, invitato a pranzo dalle famiglie a cui è rimasto sempre legato. Per 13 anni aveva infatti guidato la comunità, contribuendo alla realizzazione anche del nuovo centro parrocchiale. Molto stimato e apprezzato sia tra i giovani, le famiglie e con ottimi rapporti anche con gli amministratori.

Un prete alla mano, disponibile che i veranesi hanno cercato di "trattenere"

Un prete tra la gente, dalla battuta sempre pronta, alla mano, che era stato capace di stare accanto a tutti e che ha continuato a farlo anche quando non era più il parroco. Un prete molto ben voluto che i fedeli hanno cercato anche di «trattenere» a Verano, scrivendo nel giugno 2020 una lettera al vescovo di Milano Mario Delpini per cercare di impedire che lasciasse la parrocchia. Era stato però tutto inutile e il don si era dovuto trasferire a Barlassina.

Stamattina avrebbe dovuto dire messa, ma non si è presentato

Don Giovanni, attualmente era parroco a Senna Comasco e Cucciago; proprio a Senna, lunedì mattina l’attendevano per celebrare la prima messa, ma non si era presentato in chiesa: è stato trovato in fin di vita in casa parrocchiale. Sul posto sono arrivati ambulanza e Carabinieri, il sacerdote è stato portato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Da tempo aveva qualche problema di salute, ma sembra essersi rimesso. Dopo il servizio a Verano era stato trasferito a Barlassina, dove è rimasto per tre anni, aveva infatti dovuto lasciare la comunità a causa di alcuni problemi di salute, ma dopo la guarigione era arrivato a Senna, seguendo la comunità legata a quella di Cucciago.