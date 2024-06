Grande festa a Carnate: don Davide Beretta ordinato sacerdote

Un nuovo e giovane pastore per quel grande gregge che è il popolo di Dio. E’ festa grande a Carnate e in tutta la Comunità pastorale Madonna del Carmine che nel fine settimana ha salutato con gioia e trepidazione l’ordinazione sacerdotale di don Davide Beretta.

Don Davide Beretta ordinato sacerdote

Il 28enne, arrivato al termine del proprio percorso in seminario, è infatti diventato prete e ha già celebrato la prima messa nella sua parrocchia natale. Domenica mattina ad accogliere il novello sacerdote insieme al parroco don Adelio Molteni e tutta la diaconia, è stata una chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano gremita, che a fatica è riuscita a contenere le centinaia di fedeli che hanno voluto partecipare alla lieta occasione, affollando le navate e il sagrato antistante. E in tanti erano presenti anche sabato mattina in Duomo a Milano per la celebrazione solenne di ordinazione presieduta dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Grande festa a Carnate

Al termine della messa, la festa è esplosa già in piazza, con il tradizionale ed emozionante "lancio" del prete novello da parte di amici e parenti, che hanno accompagnato don Davide nel suo viaggio verso l'altare. Poi, nella serata di sabato e soprattutto nella giornata di domenica, la comunità si è stretta come una grande famiglie per proseguire l’incontenibile festa. I momenti di avvicinamento erano tuttavia iniziati già in settimana, con una serie di appuntamenti a cui hanno preso parte anche ex sacerdoti di Carnate, Usmate Velate e Ronco, come don Fabio Ercoli, don Giampaolo Lattuada e don Emiliano Martinati (l’ultimo prete la cui vocazione era nata proprio in paese), tutte figure fondamentali per il percorso di fede intrapreso da don Davide.

Il percorso di fede prosegue

E’ proprio negli ambienti oratoriani che il giovane ha maturato la propria vocazione da ragazzo, vivendo in prima persona e in maniera intensa le varie esperienze parrocchiali. Fino al 2018, quando poi decise di rispondere alla "chiamata" ed entrare in seminario. Anni di studio, ma anche di formazione sul campo con il supporto alle attività pastorali di diverse comunità della Brianza e non solo. Gli ultimi due anni (compreso quello di diaconato), don Davide li ha trascorsi a Cinisello Balsamo. E nei prossimi giorni il giovane prete conoscerà la prima vera destinazione dove comincerà a prestare il proprio servizio ministeriale portando avanti il proprio cammino di fede.