Carnate: don Davide diventa diacono, grande festa in parrocchia

"È stato un momento molto emozionante – ha iniziato a raccontare il giovane diacono – Ero molto teso, anche perché diciamo che parlare in pubblico non è il mio forte, ma per fare questo mestiere bisogna farci la pelle. Infatti, poi sul momento è come se sentissi che c’è qualcun altro che parla per te e alla fine è andato tutto splendidamente. Come dicevo, è stato proprio emozionante, perché io ho scoperto la mia vocazione qui, tra queste mura, in questi luoghi dove sono cresciuto ed essere lì ieri è stato molto simbolico. E' iniziato tutti qui, in oratorio, quando ero appena un bambino"