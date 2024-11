Più di 40 anni passati in prima linea tra piccole manutenzioni, interventi straordinari e sfalci del verde. Più di 40 anni passati al servizio della comunità. Più di 40 anni di sforzi e lavoro per gli altri, sempre contraddistinti da quel caloroso sorriso che si nasconde dietro alla folta barba.

Grande festa a Ornago per Pino, il tuttofare comunale va in pensione

Venerdì 1 novembre per Giuseppe Grosso, conosciuto da tutti in paese semplicemente come Pino, storico operatore comunale, è scattata la meritata pensione e nei giorni precedenti per lui è andata in scena una grande festa in municipio con i quattro sindaci con cui ha collaborato, oltre che colleghi di ieri e di oggi e le Forze dell’Ordine con Polizia Locale e Carabinieri.

Ma prima di arrivare al momento di festa di martedì scorso, è bene fare un passo indietro e ripercorrere tutto il viaggio fatto da Pino per arrivare ad Ornago. Classe 1960 ed originario di Altomonte, piccolo borgo in provincia di Cosenza nell’entroterra calabro, con la sua valigia piena di sogni è arrivato in Brianza nel lontano 1981, quando ha vinto il concorso per lavorare nella squadra dei giardinieri del Comune di Vimercate.

«Ricordo quando sono partito dalla Calabria su un treno di quelli che sembravano quelli del far west con tanti sogni e ovviamente delle preoccupazioni - racconta Pino - Ho iniziato a lavorare a Vimercate e nel frattempo vivevo a Verderio, dove ho conosciuto mia moglie. Dopodichè ci siamo trasferiti ad Ornago. A Vimercate ho fatto più di vent’anni, girando anche vari settori, poi nel 2002 ho chiesto la mobilità e mi sono spostato ad Ornago dove sono diventato un vero e proprio tuttofare».

Un viaggio lungo più di 40 anni

Tanti i ricordi, gli aneddoti e le persone incontrate nel corso del suo lungo percorso al servizio delle comunità.

«Uno dei primi ricordi che ho quando ho iniziato a lavorare a Vimercate è quello del mio capo Umberto Verga che mi disse: “Se vuoi fumarti una sigaretta, fallo. Però nel frattempo fai andare il rastrello” - prosegue Pino - Così ho fatto e non mi sono mai fermato. Un’altra persona speciale che porto nel cuore è Martino Colombo, il primo assessore ai Lavori Pubblici che ho avuto qui ad Ornago che è anche quello che mi ha spinto a spostarmi qui in paese a lavorare. Ovviamente non posso non citare il mio amico Abramo che nel corso del primo periodo mi ha aiutato tantissimo. Ci tengo poi a fare un ringraziamento a tutte le amministrazioni di Ornago con le quali ho lavorato nel corso di questi 23 anni, mi sono sempre trovato benissimo con tutte».

Pino in questi 43 anni non si è mai fermato e non solo sul posto di lavoro, ma anche fuori. Ha infatti sempre collaborato con diverse associazioni, come ad esempio l’Avis con la quale ha fatto ben 182 donazioni oppure il Milan Club Alfieri Zandarin dove ricopre la carica di vicepresidente:

«Andare in pensione mi è spiaciuto tantissimo, perchè per me questo non era un lavoro, ma una vera e propria passione. Questi 40 anni sono volati. Ora mi dedicherò al volontariato. Vorrei iscrivermi ad esempio in Auser e sicuramente mi dedicherò un po’ di più alle mie passioni come la pesca e il Milan».

Come detto infine, martedì 29 ottobre il grande appuntamento in Comune per la festa di pensionamento alla presenza del sindaco Daniel Siccardi, degli assessori e degli ex primi cittadini Giovanna Ronco, Maurizia Erba e Claudio Beretta. In municipio sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Alessandro Benedetti e il comandante dei Carabinieri di Bellusco, Nunzio Ivano De Crescenzo, oltre ai tanti colleghi che hanno condiviso con lui il percorso, per augurargli il meglio e ringraziarlo per quanto ha fatto per la sua comunità.