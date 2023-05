Oltre un centinaio di cittadini arcoresi hanno preso parte ieri sera, venerdì 26 maggio, alla prima di tre serate complessive dal titolo "Storie di ordinarie truffe".

Grande partecipazione al primo appuntamento con "Storie di ordinarie truffe"

Una iniziativa che si è tenuta nella frazione di Arcore, Cascina del Bruno, organizzata grazie al contributo della compagnia teatrale "Artisthis", dell'Amministrazione comunale e dell'associazione Ius et Vis.

L'iniziativa ha visto i giovani della compagnia teatrale portare in scena due copioni attraverso i quali hanno raccontato in modo leggero e scanzonato alcuni dei principali raggiri che vengono perpetrati sul territorio, spesso ai danni degli anziani.

L'iniziativa di ieri sera, che rappresenta un progetto unico nel suo genere che potrebbe presto diventare un modello da esportare in tutti i comuni della Regione Lombardia, si è svolta in due momenti: un primo spettacolo alle 19 e un secondo spettacolo alle 21.30, per dar modo a più persone di partecipare.

I prossimi eventi

Ed è solo la prima: il prossimo appuntamento è in programma l'11 giugno e sarà a cura della compagnia teatrale "Quadrifoglio" che si esibirà nell'Auditorium Don Oldani mentre il terzo spettacolo è in programma sabato 15 luglio nell'Auditorium Don Sironi e sarà portato in scena dalla compagnia teatrale "Labirinto".

A novembre poi l'iniziativa si concluderà con un quarto appuntamento in cui verrà simulato un processo per truffa e ci sarà la partecipazione di veri magistrati e avvocati.