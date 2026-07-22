“Grazia per Roggero”, la Giunta a sostegno del gioielliere condannato

«Grazia per Mario Roggero». Anche la Giunta di Lentate sul Seveso si schiera a favore del gioielliere di Grinzane Cavour (in provincia di Cuneo) condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due ladri e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio. Il fatto risale al 28 aprile 2021, nel 2023 era arrivata la condanna in primo grado, confermata poi in Appello lo scorso anno.

Solidarietà per il gioielliere condannato

Nei giorni scorsi la sentenza definitiva dei giudici romani, che ha suscitato diverse reazioni, anche a livello politico, per chiedere la concessione della grazia. E anche la Giunta Ferrari vuole fare la sua parte: giovedì ha approvato la delibera di indirizzo per sostenere il perdono presidenziale a favore del gioielliere.

“Chiediamo la grazia per Mario Roggero”