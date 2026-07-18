Grazie a una generosa donazione una nuova ambulanza per la Croce Rossa

Il presidente della Bcc Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli: "Questo è il simbolo di una comunità che sa prendersi cura delle persone e dimostra come la cooperazione possa tradursi in risposte reali ai bisogni del territorio.".

Una nuova ambulanza di Emergenza-Urgenza per la Croce Rossa di Desio, che sostituirà un mezzo ormai diventato obsoleto. L’acquisizione grazie a una generosa donazione promossa dalla Bcc Carate e Treviglio.

Nuova ambulanza per la Croce Rossa, il “grazie” dei volontari e del presidente

I volontari del Comitato di Desio della Croce Rossa e il suo presidente, Luigino Basilico, hanno ringraziato i loro benefattori per il dono della vettura moderna di soccorso. Sul sagrato della Basilica il prevosto, don Mauro Barlassina, ha benedetto il mezzo. “Il vostro è un lavoro silenzioso”, ha detto il sacerdote, rivolgendosi ai volontari del soccorso. “Encomiabile e insostituibile”, ha aggiunto il presidente della Bcc Carate Treviglio, Ruggero Redaelli, affiancato dal condirettore generale, Remo Mariani, ex volontario in Croce Rossa dove ha prestato servizio per tanti anni.

Le parole del presidente della Bcc Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli

“Grazie a una scelta di grande generosità dei nostri soci che, con l’iniziativa ‘Diamo valore al Natale’ hanno trasformato il tradizionale dono natalizio in un gesto concreto di solidarietà, Bcc Carate e Treviglio ha donato una nuova ambulanza al Comitato di Desio della Croce Rossa Italiana, che ne aveva bisogno – è intervenuto il presidente della Bcc Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli – L’autoambulanza che inauguriamo è il simbolo di una comunità che sa prendersi cura delle persone e dimostra come la cooperazione possa tradursi in risposte reali ai bisogni del territorio. Il successo dell’iniziativa, che ha permesso di raccogliere complessivamente 360mila euro a sostegno di quattro progetti di utilità sociale, ha convinto il Consiglio di Amministrazione a riproporla anche per il Natale di quest’anno”.

“Un dono che rende onore a tutti”

Per l’acquisto dell’ambulanza e delle attrezzature sono stati necessari oltre 100mila euro, raccolti, come detto, nell’ambito dell’iniziativa sociale “Diamo valore al Natale” del 2025. “Una manna dal cielo, non solo per le emergenze – ha commentato Carlo Erba, consigliere dell’area di inclusione sociale per il Comitato desiano della Croce Rossa– Siamo tutti volontari qui. Questo dono rende onore a tutti”.