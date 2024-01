«Una soluzione così non me la immaginavo neanche nella fantasia. Non ci speravo proprio. Invece è successo, questa volta la fortuna è passata da casa mia». A parlare a «La Vita in Diretta», il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, è Angela Canzi, 83 anni, che aveva lanciato un appello al nostro Giornale per far sì che la figlia Maria Teresa, 51enne con disabilità, trovasse un lavoro vicino casa. Angela è infatti costretta a percorrere ogni giorno 50 chilometri per accompagnare al lavoro la figlia e per andare a riprenderla a Cesano Maderno, ma con l’avanzare dell’età sente il peso di gestire da sola la quotidianità di Maria Teresa. Angela è vedova e nel 2012 ha perso anche il figlio Angelo. Grazie all’appello lanciato anche in televisione, presto sua figlia lavorerà nella farmacia Desenzani di Sovico come addetta alle pulizie.

«Grazie a voi mia figlia disabile ha trovato un lavoro vicino a casa»

«Siamo contentissime, come si fa a descrivere una gioia simile dopo un’attesa di 28 anni? - ha commentato Angela - Ci tengo a ringraziare le persone che hanno preso a cuore la nostra storia, ringrazio anche il gruppo Amicizia e il dottor Alessandro Desenzani, è stata proprio una gioia immensa».

Finalmente Angela e Maria Teresa posso tirare un sospiro di sollievo: «Ho bussato per anni a tante porte e fatto centinaia di domande per avvicinare mia figlia ma non c’è stato niente da fare» ci aveva raccontato Angela nell’appello lanciato al nostro Giornale.

Maria Teresa, 51 anni, soffre di epilessia.

«E’ nata prematura e durante il ricovero in ospedale è successo qualcosa che non mi hanno saputo spiegare - ricorda Angela ancora oggi con dolore - E’ come se mia figlia avesse avuto un incidente ed è andata in coma. Quando l’ho portata a fare gli accertamenti, i medici mi hanno detto che avrebbe potuto rimanere sorda, cieca, muta. Potete immaginare il dolore per un genitore nel sentire questa diagnosi. Da quel momento ha iniziato a soffrire di epilessia. E’ riuscita comunque a frequentare le scuole, seguita dall’insegnante di sostegno, e una volta finiti gli studi abbiamo cercato e trovato un lavoro».

Le crisi sono capitate anche di recente, proprio mentre mamma Angela la stava accompagnando al lavoro in macchina.

«Sono andata in panico perché dovevo accudirla e contemporaneamente chiamare i soccorsi - lo sfogo di Angela - Poi è arrivata l’ambulanza e l’ha portata all’ospedale San Gerardo in codice rosso. Finché c’era mio marito ci davamo una mano ma adesso è tutto sulle mie spalle e non ce la faccio più. Questo è quello che molto spesso succede a genitori con figli disabili, ci si ritrova soli ed è tutto sulle nostre spalle. Ho vissuto una vita intensa, non sempre facile, ma che ho comunque amato pienamente».

Grazie alla generosità dei telespettatori e dei clienti della farmacia, che hanno riportato l’appello al dottor Alessandro Desenzani, finalmente Maria Teresa ha potuto trovare un lavoro vicino a casa, anzi, proprio nel suo stesso paese.

«Una notizia che ci ha aperto il cuore, dopo 28 anni forse ho la fortuna di averla più vicina a casa» commenta mamma Angela con le lacrime agli occhi.

Una grande opportunità

«Abbiamo saputo da diversi clienti, da persone insomma del paese, che c’era questa situazione, poi fra l’altro noi era da un po’ di tempo che cercavamo una figura professionale come quella della signora Maria Teresa e abbiamo visto che poteva essere un’opportunità per entrambi. Il colloquio è andato bene e siamo sicuri che cominceremo presto insieme» il commento del dottor Alessandro Desenzani, direttore della farmacia di proprietà dei fratelli Gianfranco e Stefano Desenzani.

«Ogni tanto pensavo a mio marito e mio figlio e dicevo tra me e me: ma insomma, cosa siete su a fare? Cacciate giù un occhio. Penso proprio che un occhio l’abbiano buttato giù. Grazie anche a loro e a tutti quelli che hanno preso a cuore la nostra storia».

Una piccola grande vittoria. Finalmente mamma Angela non dovrà più percorrere tutti quei chilometri perché Maria Teresa lavorerà vicino casa.