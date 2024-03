Torna la bella stagione e i gruppi di cammino del territorio si rimettono in moto. Succede anche a Vimercate dove i cittadini, nell'ambito del progetto "Gruppi di Cammino" promosso dal Sistema Socio sanitario di Regione Lombardia e da Ats Brianza, sono pronti a ritrovarsi per vivere al meglio gli spazi verdi della città e allo stesso tempo promuovere uno stile di vita sano e una buona dose di socialità.

Gruppi di Cammino a Vimercate: dove e quando si ritrovano

L'attività dei Gruppi di Cammino a Vimercate è articolata su tre luoghi di ritrovo:

- il gruppo del CENTRO con punto di ritrovo in Piazza Marconi ogni martedì alle 9,30;

- il gruppo di VELASCA con punto di ritrovo in piazza della Chiesa ogni lunedì alle 18,30

- il gruppo dell’OSPEDALE con punto di ritrovo alla Casa di Comunità di via Giuditta Brambilla ogni giovedì alle ore 15,00.

L’iniziativa, come detto, ha un duplice valore: promuovere l'attività motoria e offrire occasione a cittadini e cittadine di vivere al meglio gli spazi verdi della nostra città; oltre ai benefici per la salute, il progetto offre l'opportunità di socializzare e di riscoprire anche il piacere dello stare insieme, di conoscersi e chiacchierare facilitando anche lo scambio intergenerazionale.

Partecipazione gratuita

Il progetto Gruppi di Cammino è rivolto a tutti i cittadini interessati con partecipazione gratuita. Praticare una camminata moderata, di un'ora circa, non richiede particolari abilità né equipaggiamento specifico, solo abbigliamento e scarpe comode.

Ai gruppi di cammino aderiscono anche MUVIM - Vimercate in Movimento (www.muvim.it) e il progetto T.A.R - Prevenzione invecchiamento attivo, dell’ambito di Vimercate di OffertaSociale (www.invecchiareinsalute.info)

Per ulteriori informazioni potete contattare l’ATS Brianza inviando una mail a progetti.salute@ats-brianza.it oppure inviare un whatsapp a Simona al numero 3332070250 dopo le ore 18.

Per iscriversi è necessario scaricare e compilare l’apposito modulo di adesione da consegnare ai walking leader di ogni gruppo.

Contatti whatsapp per i tre gruppi: CENTRO Stefania 3319860993; VELASCA Letizia 3475595547 e OSPEDALE Rossana 3938500755.