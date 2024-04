Anche per il 2024 Gelsia si conferma sponsor del gruppo sportivo Avis di Seregno, a riprova del profondo legame della società del perimetro Aeb (Gruppo A2A) con il territorio.

Gelsia ancora sponsor del Gs Avis Seregno

Anche per la stagione in corso Gelsia al fianco del Gs Avis, partecipando attivamente a una serie di prestigiose manifestazioni sportive di running e ciclismo. Tra queste spiccano eventi di richiamo come la Milano Marathon, la Rome Marathon, la Mezza maratona Meda, la Mezza maratona Monza, il Monza-Montevecchia eco trail, il Monza-Resegone trail oltre a eventi sul territorio seregnese tra cui StraSeregno, StraBrianza, Seregno Christmas Run e la stimolante manifestazione ciclistica Tortona - Seregno. In tutte queste occasioni il materiale tecnico del Gs Avis sarà brandizzato Gelsia.

La sinergia di Gelsia con il territorio

“La nostra società opera da sempre in stretta sinergia con le comunità locali - spiega Mauro Ballabio, presidente di Gelsia - Il legame con il territorio non si misura solo nella qualità dei servizi che offriamo a famiglie e imprese o nel supporto alle strategie delle amministrazioni locali a favore della transizione energetica. Fondamentale è per noi anche il rapporto con il mondo delle associazioni, dello sport, del sociale e della cultura. Per questo sono orgoglioso di poter annunciare il rinnovo della partnership con il Gs Avis di Seregno, realtà storica dell’associazionismo sportivo brianzolo”.

Due nuovi gazebo

“Siamo lieti e onorati del rinnovo della collaborazione con Gelsia (Gruppo A2A) anche per l’anno in corso - commenta Gianmario Longoni, presidente del gruppo sportivo Avis - Il sostegno e il contributo di Gelsia ci ha consentito, infatti, di realizzare due nuovi gazebo co-brandizzati tra queste due realtà storiche e radicate sul territorio di Seregno, che potranno ospitare gli atleti e i soci nel corso delle varie attività sportive o istituzionali”.

La storia del Gs Avis

Il Gs Avis di Seregno si distingue come un pilastro consolidato e impegnato nel promuovere il benessere e l'integrazione sociale attraverso la pratica sportiva. Fondata nel 1976, l'associazione è affiliata alle federazioni sportive nazionali Fidal, Uisp e Fiasp, sottolineando il suo impegno nel promuovere l'atletica leggera, il ciclismo e lo sport per tutti a livello nazionale.