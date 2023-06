Guardia di Finanza in Municipio. L'Amministrazione comunale "A completa disposizione degli organi competenti"

"Nell’apprendere dell’indagine che sta interessando un dipendente del Comune di Usmate Velate, l’Amministrazione Comunale si è fin da subito messa a completa disposizione degli organi competenti per fornire ogni atto utile a chiarire l’operato dell’ufficio e la correttezza delle pratiche riguardanti le rispettive competenze, mettendo a disposizione tutti gli strumenti dell’Ente necessari ad acquisire utili informazioni".

Guardia di Finanza in Municipio. La nota diffusa dal Comune di Usmate

Sono le prime parole contenute nella nota diffusa alla stampa dal Comune di Usmate nella mattinata di oggi, martedì 27 giugno, dopo che nelle ultime ore è emerso il blitz effettuato la scorsa settimana dalla Guardia di Finanza negli uffici del municipio brianzolo.

Come vi abbiamo già anticipato nella serata di ieri sul nostro quotidiano online (sul settimanale in edicola da oggi è inoltre previsto anche un ampio approfondimento), nel mirino degli inquirenti ci sarebbero una serie di documenti tutti legati a pratiche edilizie ritenute poco chiare e meritevoli di alcuni accertamenti più dettagliati.

"Massimo riserbo"

Intanto questa mattina l'Amministrazione comunale ha voluto fornire una prima dichiarazione ufficiale in merito assicurando che "nel pieno rispetto dell’indagine in corso e in ottemperanza alle richieste della Procura della Repubblica, il Comune di Usmate Velate manterrà sulla vicenda massimo riserbo".