Ha aperto al pubblico l'Ospedale di Comunità di Limbiate

Dopo l’inaugurazione di martedì 10 dicembre, ha aperto oggi al pubblico il nuovo Ospedale di Comunità di Limbiate, situato al secondo piano della RSA Attanasio, nel medesimo complesso dove ha sede anche la RSA Limbiate in via Trieste 129, a Limbiate.

La struttura di Limbiate, la cui direzione sanitaria è stata affidata al dottor Ermanno Colloca, dispone di 40 posti letto, suddivisi in 2 nuclei da 20 posti. La camere (18 doppie e 4 singole) sono in grado di garantire il massimo comfort e le migliori cure ai pazienti, attraverso standard qualitativi costruttivi di ultima generazione. Tra i due nuclei è posizionato un grande salone luminoso e accogliente, mentre al piano terra è presente un’ampia palestra per la ginnastica di mantenimento e il recupero funzionale.

A chi si rivolge la struttura

L'Ospedale si rivolge a: pazienti fragili e/o cronici, provenienti dal domicilio, per la presenza di riacutizzazione di una condizione clinica preesistente, insorgenza di un quadro imprevisto, in cui il ricovero in ospedale risulti inappropriato; pazienti, prevalentemente affetti da multimorbilità, provenienti da una struttura ospedaliera, per acuti o riabilitativa, clinicamente dimissibili per conclusione del percorso diagnostico terapeutico ospedaliero, ma con condizioni richiedenti

assistenza infermieristica continuativa; pazienti che necessitano di assistenza nella somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi, che necessitano di interventi di affiancamento, educazione ed addestramento del paziente e del caregiver prima del ritorno al domicilio.

Contatti utili

È possibile richiedere maggiori informazioni contattando direttamente il Coordinatore dell’O.d.C. al numero 320 7081055, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, o scrivendo a odc.limbiate@gruppogheron.it. La reception dell’O.d.C è aperta dal lunedì al venerdì (orario 9 - 12 e 14 - 19), sabato, domenica e festivi (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).