Ha raggiunto la pensione ma è tornato in fabbrica, operaio "stacanovista" diventa Maestro del Lavoro

"Di dipendenti come lui, seri e volenterosi ce ne sono ben pochi". E se a dirlo è il datore di lavoro allora è chiaro il motivo per il quale un lavoratore, ribattezzato da tutti come "stacanovista" e pignolo, verrà premiato con la stella al merito di Maestro del lavoro.

Tra i 17 brianzoli che il prossimo mese di dicembre riceveranno l’ambito riconoscimento c’è anche il 59enne Massimo Pigozzo, residente a Sovico e dipendente da una decina di anni della "Gildo Profilati", azienda di Aicurzio, di proprietà di Franco Bandelli.

La «Gildo Profilati», di Aicurzio, ricordiamo, è stata fondata nel 1969 da Gildo Bandelli a Lissone ed oggi è portata avanti dal figlio Franco. Trasferitasi ad Aicurzio una decina d’anni dopo, si è specializzata nella produzione di profilati estrusi in materiale termoplastico e in alluminio per le più svariate applicazioni, dai mobili alla ricambistica auto, dagli elettrodomestici all’illuminazione.

E’ stato proprio il titolare a segnalare la candidatura del suo dipendente per la Stella al Merito. Un bellissimo gesto messo in atto per ripagare la grande mole di lavoro portata avanti ogni giorno dal suo dipendente.

"Pigozzo è il terzo dipendente della nostra lunga storia che riceverà questo ambito riconoscimento, segno che da noi non si sta poi così male, anzi - ha sottolineato Bandelli - Aggiungo che stiamo cercando personale che non troviamo e se Pigozzo è ancora qui con noi è proprio per il fatto che a lui, una volta raggiunta la pensione, gli abbiamo chiesto di poter continuare a collaborare con noi proprio per la carenza di lavoratori: non riusciamo a trovare giovani da inserire, e non cerchiamo solo personale specializzato. E non paghiamo male. Quando sento dire che c’è disoccupazione mi scappa da ridere".

"Di stare a casa ad annoiarmi non ne avevo voglia... "