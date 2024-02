Halid vede l'Europeo: ecco la prima chiamata della Nazionale

Da Usmate Velate alla maglia della Nazionale. Grandissima soddisfazione per Halid Djankpata, 19 anni il prossimo aprile, recentemente convocato dalla selezione Under-19 di mister Bernardo Corradi per un’amichevole contro i pari età dell’Austria disputata lo scorso mercoledì 14 febbraio a Lignano Sabbiadoro.

La prima chiamata della Nazionale

Per Halid, che ha giocato quasi tutto il secondo tempo, è stata la prima chiamata da parte della Nazionale italiana. E potrebbe avere un peso specifico non indifferente, visto che arriva a un mese dall’impegno nella Fase élite del Campionato Europeo, in programma dal 20 al 26 marzo in Friuli Venezia Giulia (gli Azzurrini se la vedranno nel girone con Scozia e Georgia). E, se dovesse arrivare l'agognata convocazione, Halid porterà con sé anche un pizzico di Brianza.

Da Usmate alla Nazionale

Il giovane è nato in Togo ma è cresciuto a Usmate Velate e ha vestito per qualche anno la maglia della "Nuova Usmate" quando era ancora un bambino. O forse un predestinato. Trasferitosi insieme alla famiglia in Inghilterra, Halid ha continuato a giocare a calcio mettendosi sempre più in mostra fino ad attirare l’interesse dei grandi club. Entrato nelle giovanili dell’Everton, ne è stato il capitano dell’Under-18 e oggi è una colonna portante dell’Under-23. Il prossimo obiettivo? Il debutto in Premier League. Intanto si gode la convocazione della Nazionale: chissà che anche questo non sia solo il primo passo verso l’Olimpo.