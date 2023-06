I bimbi della scuola dell'infanzia Sacro Cuore in visita agli orti comunali di Desio, accompagnati da alcuni frequentatori del centro ricreativo "Il Girasole". "Per far crescere le piante e gli ortaggi sono necessari impegno, costanza e cura", hanno spiegato gli ortisti.

La cura dell'orto è un impegno quotidiano

Nella mattinata di sabato 10 giugno, i bimbi della scuola dell’infanzia Sacro Cuore, insieme ai loro genitori, hanno visitato gli orti comunali di via Oslavia accompagnati da alcuni ortisti e da alcuni frequentatori del centro ricreativo "Il Girasole". La visita rientra all'interno del progetto orti a cui:

"Abbiamo aderito con gioia perché è in grado di sottolineare l’importanza dell’impegno e della costanza, valori che per noi sono fondamentali e che cerchiamo di insegnare nel quotidiano in modo che vengano messi in pratica dai bimbi nella vita di tutti i giorni", come ha affermato Chiara Agostino, coordinatrice della scuola dell'infanzia Sacro Cuore

Al termine della mattinata i bimbi hanno poi provato a piantare una piccola piantina insieme agli ortisti.

Le parole di Patrizia Destro

Presente inoltre il sindaco Simone Gargiulo che ha visitato insieme ai bimbi gli orti comunali.

"Siamo molto soddisfatti e felici, soprattutto per la grande partecipazione dei bambini e dei loro genitori", ha affermato Patrizia Destro, presidentessa del centro ricreativo di via San Pietro 14.

La mattinata si è conclusa con una merenda con la quale i bimbi hanno potuto ristorarsi dopo l'intesa e interessante mattinata trascorsa insieme agli ortisti.