"I campioni d'Italia siamo noi": cori da stadio all'arrivo del pullman del Napoli

"I campioni d'Italia siamo noi": tifosi in festa accolgono l'arrivo del Napoli ad Agrate Brianza con i cori. La squadra tra qualche ora incontrerà il Monza.

Cori da stadio all'arrivo della squadra del Napoli ad Agrate

La squadra di Luciano Spalletti ha alloggiato all’hotel Mercure di Agrate Brianza, nel centro direzionale Colleoni come hanno fatto quest’anno quasi tutte le squadre che hanno affrontato il Monza. Ad attendere la squadra campione d’Italia, ieri, sabato 13 maggio, c’erano alcune centinaia di tifosi napoletani che vivono in Brianza, tra loro anche molte famiglie e bambini che hanno sfidato anche la pioggia attendendo il pullman per oltre due ore. Ai giocatori, in vetta alla classifica della serie A, i tifosi hanno riservato una grande accoglienza, e cantando in coro: "I campioni d'Italia siamo noi".

Il Monza attende i campioni d'Italia

L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, in attesa del match che si disputerà oggi, domenica 14 maggio alle 15, ha così commentato:

"Per noi sarà davvero l'esame di maturità. Giocheremo contro i più forti, contro una squadra che ha disputato una stagione straordinaria e che è allenata da un grande professionista".