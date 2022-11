I cento anni di Giulia: Carate Brianza fa ancora festa

A Carate Brianza è di nuovo festa per un'altra centenaria.

Ospite alla Rovella di Agliate

Alla casa di riposo delle Suore infermiere di San Carlo in villa Rovella ad Agliate il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian e l'assessore ai Servizi sociali, Cristina Camesasca hanno portato gli auguri a nome della città a Giulia Giorgi, ospite della struttura di via Cavour.

Originaria della provincia di Brescia, Giulia Giorgi è nata il 6 novembre del 1922, qualche giorno dopo la Marcia su Roma con l'arrivo delle camicie nere nella Capitale e che si conclusero con l'entrata in carica del governo di Benito Mussolini che rimarrà al potere per vent'anni, fino al 25 luglio 1943.

Dopo il matrimonio con Vittorio Pozzi rimane vedova ben presto e decide di non risposarsi e di continuare la sua vita da sola. Carattere riservato non ha svelato il suo personale segreto per arrivare al secolo di vita.

"Non saprei proprio...", ha scherzato durante il rituale taglio della torta. Che il suo segreto sia proprio quello di non averne mai avuto uno?

Al suo fianco la nipote Laura Mori, il personale della casa di riposo con il direttore sanitario Tiziano Camnasio.

Carate farà ancora festa il 19 novembre

A Carate Brianza nei giorni scorsi sindaco e assessore avevano già festeggiato un'altra nonna centenaria e il prossimo 19 novembre si apprestano a omaggiare l'ennesima anziana che taglierà il traguardo del secolo di vita. Si tratta di Vittorina Basilico, classe 1922, che vive nel quartiere della Vicenzina mentre, a fine anno, - il 21 dicembre per la precisione - sarà la volta di Giuseppina Galbiati.