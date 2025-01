I Comitati su Pedemontana: "Vogliamo chiarezza"

Continua il silenzio su Pedemontana: mentre in diversi Comuni la società è già stata chiamata a spiegare la realizzazione dei lavori, a Desio tutto tace. Non si ferma la protesta dei cittadini , che chiedono a gran voce un incontro informativo con i vertici dell’azienda.

La raccolta firme delle associazioni

Legambiente, Suolo Libero, il Comitato per la difesa del territorio, il Coordinamento No Pedemontana: questi i nomi dei gruppi e delle associazioni che si sono recati in piazza Conciliazione per raccogliere le firme della cittadinanza. L’obiettivo è quello di ottenere un incontro pubblico con i vertici di Pedemontana, come è già avvenuto per alcuni dei Comuni coinvolti nel progetto.

Le parole del gruppo Suolo Libero

Le associazioni hanno intenzione di procedere in due direzioni: inviare una richiesta indirizzata direttamente alla società, e scrivere anche al Comune di Desio per sollecitare un incontro, anche se la recente caduta della Amministrazione potrebbe allungare ulteriormente i tempi per la realizzazione di questa richiesta.

"Vogliamo avere uno scambio, e anche per questa ragione abbiamo scelto di rivolgerci direttamente a Pedemontana – ha spiegato Isotta Como, di Suolo Libero – Noi, come associazioni attive direttamente sul territorio, avanziamo questa richiesta perché ci venga illustrato chiaramente il progetto e perché Pedemontana risponda alle nostre domande".

I temi da affrontare

Tra le questioni da discutere vi sono le future modifiche alla viabilità, per quanto tempo al giorno verrà smosso il terreno, le bonifiche dei terreni contaminati dalla diossina:

"Ci è stato spiegato ancora troppo poco sull’argomento diossina, e ci spaventa che una sostanza tossica possa venire smossa e liberata nell’aria", ha spiegato Como.

C’è la volontà di parlare anche dei disagi che vivranno i cittadini e dei cambiamenti che avverranno nelle vite di tutti i giorni una volta concluse le bonifiche e aperti i cantieri veri e propri.

I gruppi hanno raccolto ad oggi circa 300 firme da parte di persone che condividono il desiderio di informarsi il più possibile sul progetto.