I coniugi Cattaneo proclamati Giusti del mondo

Elvira ed Ernesto Cattaneo tra i Giusti del mondo. La cerimonia di proclamazione si è svolta al "Giardino dei Giusti" di Milano. I due coniugi desiani contribuirono, insieme a suor Teresa, al salvataggio di una bambina ebrea, Giuditta Kleinman, che, durante la seconda guerra mondiale, si rifugiò a Desio insieme alla mamma Anna Haselnuss e alla nonna, Lea Elertt, per sfuggire alle persecuzioni naziste. A ricevere la pergamena a Milano c’era la nipote di Elvira ed Ernesto Cattaneo, Vanna Auteri che, dopo la cerimonia, ha commentato: "Ricevere questo riconoscimento è stato molto emozionante così come rivivere il ricordo dei miei nonni che, con il loro semplice gesto, hanno fatto un qualcosa di così significativo e straordinario".

Negli anni, inoltre, la figlia dei coniugi di Desio , ora 92enne, è rimasta in contatto con la piccola Giuditta che, dopo essere stata salvata da Elvira ed Ernesto, si è trasferita in Israele dove si è sposata ed ha avuto due figli. "Nel 2014 Giuditta è venuta in Italia a trovare mia mamma e in tutti questi anni siamo riusciti a rimanere in contatto con lei", racconta Auteri.