Tre rose bianche e un corteo in ricordo delle vittime dell'Olocausto

Un pomeriggio dedicato alla memoria e al ricordo delle vittime dell'Olocausto. In occasione della Giornata della memoria gli studenti della scuola primaria Gavazzi di Desio hanno partecipato a una serie di iniziative sul tema.

Tre rose bianche per onorare le famiglie Cattaneo, Tagliabue e il maestro Renzo Sforni

Un pomeriggio dedicato alla memoria e al ricordo delle vittime dell'Olocausto. Gli studenti della scuola primaria Gavazzi oggi pomeriggio, venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, si sono ritrovati nel giardino dei Giusti per deporre tre rose bianche in ricordo della famiglia Tagliabue, Cattaneo e del maestro Renzo Sforni, espulso dalla scuola a causa delle leggi raziali. Successivamente gli alunni e le insegnanti hanno raggiunto le pietre d'inciampo dedicate a Leah Ellert e Anna Haselnuss, in corso Italia, sulle quali hanno lasciato due sassolini bianchi per onorare la loro memoria.

Presenti anche il primo cittadino Simone Gargiulo, l'assessore all'Istruzione Andrea Civiero e l'Assessore alla Cultura Samantha Baldo che hanno assistito alla deposizione delle tre rose bianche e hanno seguito il corteo insieme agli studenti.