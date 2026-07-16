I controlli dall’inizio dell’anno: 28 deferimenti all’autorità giudiziaria e 12 decreti di espulsione

La Polizia Locale di Meda prosegue la propria attività quotidiana di controllo del territorio, prevenzione e ascolto dei cittadini, con un presidio che interessa le diverse aree della città e una particolare attenzione alle situazioni che possono incidere sulla sicurezza urbana e sulla convivenza civile.

I controlli dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno, nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto della normativa sull’immigrazione, gli agenti hanno identificato 46 persone attraverso le procedure previste dalla legge. Gli interventi hanno portato a 28 deferimenti all’autorità giudiziaria per diverse tipologie di reato, 12 decreti di espulsione e 6 accompagnamenti al Centro di Primo Respingimento per l’allontanamento dal territorio nazionale.

Giro di vite sul rispetto della normativa per l’immigrazione

I controlli si sono concentrati in particolare nelle aree maggiormente sensibili e nelle vicinanze delle attività commerciali. Le persone individuate sono state sottoposte, a seconda dei casi, all’accompagnamento al Comando per l’identificazione formale, al trasferimento in Questura per le verifiche sulla regolarità del soggiorno, ai controlli documentali, al fotosegnalamento e agli accertamenti relativi a eventuali pendenze giudiziarie.

Un Comando sempre vicino ai cittadini

L’attività si inserisce nel lavoro svolto ogni giorno dalla Polizia Locale per garantire sicurezza, prossimità e ascolto alla cittadinanza. L’evoluzione del Comando, la formazione continua degli agenti e la collaborazione con la Questura e con le altre forze di polizia rappresentano elementi centrali nel sistema di sicurezza della città e permettono di affrontare le diverse esigenze del territorio attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo.

“Controlli e presenza quotidiana sul territorio”

«Il lavoro della Polizia Locale richiede preparazione, capacità di aggiornarsi e una conoscenza sempre più approfondita delle norme e delle dinamiche del territorio. Per questo investiamo nella formazione continua e nell’aggiornamento professionale degli agenti, mantenendo al centro del nostro lavoro anche l’ascolto dei cittadini. La presenza quotidiana sul territorio permette di conoscere le esigenze della comunità e di intervenire con professionalità e attenzione», dichiara il comandante della Polizia Locale di Meda, Claudio Delpero.

“Il lavoro della Polizia Locale è un tassello essenziale per garantire una convivenza civile e sicura”