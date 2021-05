I cuccioli di dogo abbandonati lungo il Seveso hanno tutti una nuova casa. “Selezionate le famiglie che avevano già avuto esperienze con questa razza”.

I cuccioli di dogo hanno trovato una nuova casa

C’è un lieto fine (e non poteva essere diversamente) per i sei cuccioli di dogo argentino sopravvissuti dopo essere stati abbandonati come spazzatura l’8 aprile a Seveso sul greto del fiume.

I sei piccoli sopravvissuti (erano otto ma due di loro non ce l’hanno fatta), ospitati da volontari esperti in attesa di completare la profilassi vaccinale e per dare tempo ai responsabili del canile di scegliere gli adottanti, hanno tutti trovato una nuova famiglia.

Non è stato facile gestire e smistare le centinaia di richieste di adozione che sono arrivate al canile di Monza – sottolineano i volontari Enpa. “Abbiamo cercato di selezionare quelle che, a nostro avviso, erano le più adatte, dando la preferenza a chi aveva esperienza con questa razza o con razze affini. E così adesso Thor (era quello più magro), Bud Spencer, Lady (la più cicciotta), Tyson, Letta (la “gigante” della cucciolata) e Tronco sono finalmente nelle loro nuove case.

Per i cuccioli dunque, dopo l’esperienza terribile vissuta dopo la nascita, comincia ora una nuova vita.

“Il bello viene adesso – spiegano i volontari. Noi conosciamo la storia di questi animali solo a partire dal momento dell’abbandono. E se

è vero che adesso sono dei candidi e tenerissimi cuccioli, è anche vero che potrebbero manifestare problematiche caratteriali per eredità genetica o per via della scarsa socializzazione avuta nel primissimo periodo della loro vita. Tutti gli affidatari si sono dichiarati disponibili a seguire un eventuale percorso educativo. ENPA di Monza e Brianza darà loro la possibilità di usufruire di una lezione gratuita tenuta da un educatore cinofilo”.

Tanti altri cani aspettano di essere adottati

ENPA, oltre a ringraziare ancora una volta tutti per la grandissima partecipazione e per il supporto che si è concretizzato con l’arrivo di alimenti per cuccioli, ricorda a quanti sono rimasti delusi per non essere riusciti ad adottare uno di questi animali che nei box dei rifugi di

tutta Italia, compreso quello monzese, tanti altri cani – giovani, vecchi, di razza e non – stanno ancora aspettando la loro occasione.