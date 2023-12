I dipendenti di "Rollon" raccolgo 400 chili di viveri per la Caritas

Azienda solidale a Vimercate con un’iniziativa a favore di Caritas. Protagonista la solidarietà delle famiglie della "Rollon"» di via Trieste che la scorsa settimana ha raccolto e donato viveri (ben 400 chilogrammi) per l’Emporio Caritas di Vimercate.

Punti di raccolta in azienda

A seguire l’esempio anche la sede della "Rollon" di Arcore e la consociata "Groeneveld-Beka Italia" di Cassago Brianza.

Mercoledì, giovedì e venerdì scorsi sono stati organizzati all’interno delle tre sedi aziendali dei punti di raccolta grazie alla collaborazione fra i volontari Caritas e i dipendenti.

Visita all'emporio Caritas di Vimercate

Un’iniziativa solidale voluta dal gruppo e portata avanti dai responsabili Sara Calculli e Davide Bianchi che durante gli scorsi mesi hanno preso contatto con la realtà Caritas cittadina per capirne l’operato sul territorio e valutare un’eventuale sostegno. Una conoscenza che ha visto alcuni rappresentanti delle ditte coinvolti direttamente in una visita ai locali dell’Emporio della Solidarietà di via Mazzini, a Vimercate.

Ora tocca alla "Presezzi"

Il grazie quindi di Caritas Vimercate ai dipendenti, alle loro famiglie e ai volontari che hanno collaborato all’iniziativa, prima volta per il gruppo aziendale. Ora sarà il turno della "Presezzi Extrusion" di via Rovereto, sempre a Vimercate.