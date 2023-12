I disegni dei piccoli sui biglietti di auguri del sindaco Ornago, ecco i nomi dei vincitori

I disegni fatti dai bambini sui biglietti d'auguri istituzionali del sindaco. Anche quest’anno si è rinnovato il contest organizzato dall’Amministrazione comunale di Villasanta che ha visto la partecipazione di ben 180 disegni artistici, arrivati dalle scuole elementari "Villa" e "Oggioni".

Il sindaco Luca Ornago, insieme ai suoi assessorei, hanno premiato i ragazzi ieri pomeriggio, domenica, in occasione del brindisi di Natale organizzato in via Confalonieri.

I disegni scelti

Ben 13 di essi sono stati selezionati e stampati sui biglietti d’auguri istituzionali dell’Ente. Per la scuola "Oggioni" sono stati scelti i disegni realizzati da Riccardo Pesenti, Greta Tessitore, Loris Rusu, Liam Sanarico, Elisa Balsamo, Davide Pioltelli, Leonardo Chioda, Virginia Vimercati, Francesca Cafarelli e Rebecca Bordogna. Invece per la «Villa» Anna Maria Zanellati, Martina Viganò e Leonardo Del Sarto.

Gli auguri istituzionali

Dal Comune partiranno in questi giorni lettere di auguri ufficiali corredate ognuna da un disegno diverso. Le categorie sono: gli auguri istituzionali del sindaco, gli auguri ai sindaci della Brianza, gli auguri alle associazioni sportive, culturali, sociali, gli auguri alle partecipate, gli auguri ai presidenti degli organismi collegiali (es: il tavolo Ambiente ed ecologia).

Difficile, come sempre, operare una selezione, necessaria però alla realizzazione dei biglietti. L’Amministrazione comunale tiene ad esprime a tutti i bambini che hanno aderito un grosso ringraziamento e le congratulazioni per il loro lavoro.