I giovanissimi della Marching Band volano in Olanda

Dai banchi di scuola alle scene internazionali: alcuni studenti della scuola media "Gaetano Casati" di Triuggio voleranno in Olanda con la Triuggio Marching Band.

I giovanissimi della Marching Band

Matilde Riva, Leonardo Motta, Matteo Casiraghi, Francesco Maggi, Niccolò Micheloni e Manuel Gorga si preparano a vivere un’esperienza unica. Dopo aver conosciuto la Triuggio Marching Band durante alcuni progetti musicali svolti negli scorsi anni, saranno protagonisti di due prestigiosi eventi in Olanda, grazie alla collaborazione con la Triuggio Marching Band. Primo appuntamento: Almere (Amsterdam) il 22 febbraio. Alcuni di loro, insieme a 50 ragazzi della scuola media "Bonatti" di Monza, e a altri giovani percussionisti della Marching band si esibiranno ad Almere, una delle tappe del Cgn (Color Guard Nederland), il più grande evento indoor per marching band in Europa.

Vent'anni di progetti nelle scuole

Questa esibizione celebra i 20 anni dei progetti di Marching Band nelle scuole e segna una storica partecipazione: per la prima volta un gruppo scolastico italiano sarà protagonista di questo evento, sotto la direzione del maestro Paolo Colombo. Secondo appuntamento: Eindhoven, il 29 marzo. La squadra tornerà in Olanda per la finale del campionato olandese, che si terrà a Eindhoven. In questa occasione si uniranno al gruppo senior della Tmb in una formazione inedita di circa 25 percussionisti, frutto della collaborazione tra la Tmb Drumline e i Rovellasca Drummers. A rendere ancora più speciale questa avventura sarà anche la presenza del gruppo delle ragazze Tmb Color Guard, ormai riconosciute per il loro valore artistico e tecnico in eventi internazionali che, dopo aver vinto nella loro categoria lo scorso anno nella massima competizione Inglese (Wguk), proporranno un nuovo show al Color Guard Netherlands.

L'impegno della Tmb per i giovani

Due eventi che dimostrano l’impegno continuo della Tmb nel coinvolgere i giovani del territorio in esperienze musicali straordinarie e internazionali.

"Siamo molto contenti di avere questi giovani nel nostro gruppo che stanno dimostrando impegno e passione e per noi è fondamentale offrire loro occasioni di crescita personale e musicale - sottolinea il maestro Paolo Colombo - Vuoi anche tu vivere un’esperienza unica come questa? Unisciti alla Triuggio Marching Band e scopri il mondo della musica e delle grandi esibizioni. Seguici sui nostri social www.triuggiomb.it. Facebook: Triuggio Marching Band-TMB. Istagram: Triuggio Marching Band".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 28 gennaio 2025.