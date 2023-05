Manca ormai davvero pochissimo all'attesa tappa seregnese del Giro d'Italia 2023 di domenica 21 maggio. Tutto è pronto in città; una città che ovviamente già da diversi giorni ospita eventi e iniziative a tema che proseguiranno anche dopo la giornata di domenica.

I jeans dipinti dai giovani autistici illuminano la tappa seregnese del Giro d'Italia

Quest'anno, oltre alla competizione ciclistica, i visitatori avranno l'opportunità di ammirare a Seregno un'installazione artistica unica. Un gruppo di giovani talenti autistici dell’Associazione Facciavista in collaborazione con Anffas Seregno e AutAcademy Monza e coordinati dall’artista Roberto Spadea, ha infatti creato un’installazione artistica straordinaria, che catturerà l’attenzione di tutti i visitatori e renderà la tappa di Seregno ancora più indimenticabile. L’installazione consiste in una collezione di “sculture in jeans” dipinti a mano, realizzati esclusivamente dai ragazzi autistici stessi. I jeans trasformati in vere e proprie opere d'arte rappresentano un vero trionfo di creatività e talento.

L’installazione sarà esposta in un’apposita area dedicata lungo il percorso del Giro d’Italia, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino i dettagli di ogni jeans e scoprire l’ispirazione dietro ogni pennellata.

Il parallelo tra il ciclismo e l'autismo diventa evidente grazie a questo progetto speciale - sottolinea l'Associazione Facciavista - Proprio come gli atleti che partecipano al Giro d'Italia, anche le persone con autismo raggiungono importanti "tappe" nella loro vita con impegno, sacrificio e costanza.

"L'installazione artistica non solo celebra l'arte e l'autismo, ma serve anche come metafora potente per la forza e la determinazione necessarie per affrontare le sfide dell'autismo" - spiegano da Facciavista.

Ricavato a fini benefici

Durante la giornata, i visitatori avranno l'opportunità di ammirare da vicino ogni jeans dipinto e scoprire la storia e l'ispirazione dietro ogni opera. Inoltre, i jeans saranno in vendita al termine dell’evento, con il ricavato devoluto a un’associazione Facciavista che promuove l’inclusione e sostiene le persone autistiche.