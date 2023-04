Seregno si appresta a vivere, il prossimo 21 maggio, uno dei più importanti eventi sportivi e di aggregazione a livello nazionale.

Seregno si prepara ad accogliere il Giro d'Italia: tanti eventi nel giorno della tappa e non solo

La cittadina brianzola sarà infatti sede della partenza della quindicesima tappa del Giro d'Italia 2023, giunto alla sua 106esima edizione.

La festa in città però inizierà circa un mese prima e fino alla data del 21 maggio Seregno sarà teatro di incontri culturali, spettacoli, mostre ed eventi vari. Tutti racchiusi in un unico cartellone dal titolo "FuoriGiroSeregno".

C'è #FuoriGiroSeregno

Coordinato dal Comune di Seregno, in particolare dall’Ufficio Sport, il cartellone vede la partecipazione attiva di associazioni sportive e non sportive, oltre che di varie realtà locali. Uno sforzo corale di tutta la comunità civica, che si appresta a vivere insieme un importante evento sportivo e di aggregazione.

Il giorno della tappa seregnese

Ma iniziamo a svelare come si organizzerà la città nel giorno della corsa: la partenza sarà collocata in piazza Linate (area mercato) e negli spazi immediatamente adiacenti, fino a Largo degli Alpini. Nell’area di partenza, oltre al podio per le firme e i veicoli delle squadre in corsa, la società RCS collocherà il villaggio degli sponsor della manifestazione.

Il villaggio sarà accessibile dalle prime ore della mattina, attorno alle otto, e fino alla partenza, che è prevista verso mezzogiorno, e al successivo deflusso di tutti i veicoli di supporto. In città, i corridori percorreranno via Fratelli Bandiera, via Palestro, piazza Roma, corso del Popolo, via Umberto, via Cristoforo Colombo, via San Vitale, via Stoppani, via Parini, piazza Prealpi, via Briantina per arrivare nel territorio del Comune di Carate Brianza. La gara vera e propria (il “chilometro zero”) inizierà sul territorio di Carate, oltre la Strada Statale 36.

Gli eventi del 21 maggio

E proprio il giorno di gara la città sarà in festa con tantissimi eventi sul territorio.

Si parte alle 10.15 e(con replica alle ore 15) in Biblioteca civica Pozzoli, piazza Mons. Gandini con l'evento "Gino Bartali eroe silenzioso" a cura della Biblioteca Ettore Pozzoli con la collaborazione di Luna e Gnac teatro Bergamo. Monologo con musica da “la cosa giusta” di Antonio Ferrara

alle ore 16 ore in Piazza Italia

Show in rosa

A cura di: Liberty Dance asd

Esibizione a tema Giro d’Italia con varie discipline di ballo tra cui danza aerea

Flash-mob

A cura di: Academy Musical Art

Evento itinerante con gli allievi dell’associazione per lanciare un messaggio di gioia a partire dal mondo dello sport a tema “viva l’Italia”

Animazione Radio 105

Compagnia Mirà propone “Elvis, il musical”

Premiazione concorso di disegno Kids Paint

A cura di: ViviSeregno e Compagnia Teatrale Mirò

GAP gioco d’azzardo patologico

A cura di: Piano di zona dell’Ambito di Seregno dei Servizi Sociali

Gazebo per sensibilizzazione e prevenzione del gioco d’azzardo patologico con materiale informativo, distribuzione di gadget e animazione

Tanti eventi anche nelle settimane precedenti

Ma per introdurre il clima di attesa per l’evento sportivo e per amplificare lo spirito della festa è stato, come detto, predisposto l’articolato cartellone #FUORIGIROSEREGNO, in cui confluiranno incontri culturali, spettacoli, mostre ed eventi vari. Coordinato dal Comune di Seregno, in particolare dall’Ufficio Sport, il cartellone vede la partecipazione attiva di associazioni sportive e non sportive, oltre che di varie realtà locali. Uno sforzo corale di tutta la comunità civica, che si appresta a vivere insieme un importante evento sportivo e

di aggregazione.

Aspettando il giorno della gara

20/04/2023 - ore 21 Auditorium, piazza Risorgimento

Perdifiato, l’incredibile vita di Alfonsina Strada

A cura di: Comune di Seregno - Ufficio Cultura e Giacinto Santambrogio ASD

Storia di affermazione ed emancipazione: la storia di una donna che corre in volata contro il pregiudizio

21/04/2023 - ore 21 Sala Mons. Gandini, via XXIV Maggio

Quando Seregno andò al Giro d’Italia

A cura di: circolo culturale San Giuseppe

Cronaca di una straordinaria avventura nata all’oratorio San Rocco che ha accompagnato il mitico Giro d’Italia del 1990

26/04/2023 - ore 21 Auditorium, piazza Risorgimento

Tributo a Giacinto Santambrogio

A cura di: Unitel e Giacinto Santambrogio ASD

Dall’inizio alla fine della carriera del ciclista G. Santambrogio con foto, filmati e un giornalista che lo racconta

28/04/2023 - ore 21 Auditorium, piazza Risorgimento

ZazzarazzaZ

A cura di: Comune di Seregno - Ufficio Cultura e Giacinto Santambrogio ASD

Spettacolo teatrale da giornalista sportivo un omaggio alla bicicletta e alla musica tra parole immagini, ricordi, canzoni risate e lacrime con Marino Bartoletti e il Duo IDeA (Zelig)

02/05/2023 - ore 21 Auditorium, piazza Risorgimento

Wonderful losers

A cura di: Comune di Seregno - Ufficio Cultura e Giacinto Santambrogio ASD

Docu-film: la dedizione al ciclismo visto dal punto di vista dei gregari girato durante il Giro 2014. Tra i protagonisti Paolo Triangolo, Daniele Colli e Svein Tuft. Film candidato agli Oscar 2019 come miglior film straniero

04/05/2023 - ore 21 Sala Mons. Gandini, via XXIV Maggio

Uomini su due ruote

A cura di: Umana Avventura

Videostorie di ciclismo presentate dal giornalista Nando Sanvito.

14/05/2023 - ore 14 -Piazza Risorgimento

Baby bike

A cura di: Viviseregno e delle società ciclistiche della città

Un pomeriggio di gimcane e percorsi per baby ciclisti

16/05/2023 - ore 15.30 centro diurno Nobili, via Schiaparelli

Maurizio Losa racconta il Giro d’Italia

A cura di: Centro diurno Nobili

Racconto del Giro e del ciclismo Anni Ottanta

16/05/2023 - ore 21 Sala Mons. Gandini, via XXIV Maggio

Alimentazione e idratazione: sani stili di vita dedicati ai ciclisti

A cura di: Gs Avis

Named Sport e Farmacia Re parleranno della giusta alimentazione idratazione del ciclista. Avis Seregno parlerà di sani stili di vita e promuoverà la donazione del sangue.

17/05/2023 - dalle ore 18 alle 23.30 - Partenza da Piazza Risorgimento

Rando night – aspettando il Giro

A cura di Cicli Brianza

Pedalata notturna non competitiva per la Brianza

17/05/2023 - ore 21 - Auditorium, piazza Risorgimento

Il migliore: Pantani

A cura di: Comune di Seregno - Ufficio Sport

Proiezione del docu-film su Pantani e dibattito con il regista Santolini e Davide De Zan. Presenta Maurizio Losa.

18/05/2023 - ore 21 Piazza Risorgimento

Esibizione cover band

A cura di ViviSeregno

19/05/2023 - ore 21 - Piazza Risorgimento

Esibizione cover band

A cura di ViviSeregno

20/05/2023 - ore 17 - Piazza Segni

Bike acrobatiche

A cura di ViviSeregno

20/05/2023 - ore 21 - Piazza Risorgimento

Esibizione cover band

A cura di ViviSeregno

20/05/2023 – ore 16

Arrivo della “Due ruote per due campanili Tortona Seregno in rosa”

A cura di: ASD Respace Biketeam Seregno

Tradizionale cicloraduno non competitivo da Tortona a Seregno

20/05/2023 - ore 21 - Area Madonna della Campagna, via Cagnola

Sarà perché ti amo | Seregno saluta il Giro d’Italia con i Ricchi e Poveri live

A cura di: Associazione Madonna della Campagna

Concerto dei Ricchi e Poveri con mercatino di hobbisti e artigianato. Servizio tavola calda con piatti della tradizione.

Mostre e stand