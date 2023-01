I lavori in via Diaz a Desio potrebbero finire prima

Potrebbero terminare in anticipo i lavori di BrianzAcque in via Diaz a Desio.

Avanzano infatti spediti e con margini di anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori per il rifacimento della rete fognaria nel tratto compreso tra via XX Settembre e l’incrocio con via Milano. L’intervento di BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato, consiste nella sostituzione delle vecchie condutture, ammalorate e cedute in più punti, con nuove e più sicure tubazioni in grès.

Il cantiere ha raggiunto l'80% di avanzamento

Avviato ufficialmente mercoledì 11 gennaio dal settore fognature dell’utility dell’idrico locale, a distanza di poco più di dieci giorni, il cantiere ha già raggiunto l’80% di avanzamento e, salvo imprevisti, potrà concludersi prima del termine fissato. Consapevole della strategicità dell’asse viabilistico che ospita anche una scuola, oltre al quotidiano passaggio di veicoli e del trasporto locale, BrianzAcque ha adottato tutti gli accorgimenti necessari per accelerare i lavori e concludere l’intervento in anticipo sulla fine prestabilita.

L'obiettivo dei lavori è quello di ripristinare il corretto funzionamento idraulico e ammodernare l’infrastruttura.

“Un’ operazione, necessaria e attesa, che in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale di Desio, ci consentirà di offrire un servizio sempre più efficiente in linea con il nostro impegno e con le aspettative dei cittadini” – commenta il presidente e Ad di Brianzacque.

Altri interventi nel corso dell'anno

Via Diaz e’ un tratto ad alta viabilita’ che collega diversi punti strategici per raggiungere il centro della citta’, e’ una strada di grande importanza, che sara’ oggetto di riqualificazione. Nel corso dell'anno verrà sviluppata la progettazione definitivo/esecutiva per poi procedere in fasi successive con la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.