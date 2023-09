Era ottobre dello scorso anno quando in Brianza, e a Desio soprattutto, non si parlava di altro se non della presenza dei Maneskin in Villa Tittoni per girare il videoclip del loro nuovo singolo, quello che poi avremmo conosciuto come "The Loneliest".

I Maneskin trionfano agli Mtv VMA Awards con il video girato a Desio

Una canzone che ha fatto letteralmente il giro del mondo, confermando il successo planetario della band romana. La stessa band che martedì 12 settembre ha vinto il premio per la categoria “Best rock” proprio con il brano “ The loneliest” al gala degli Mtv Video Music Awards che si è svolto al Prudential Center di Newark in New Jersey.

Le riprese del video, lo ricordiamo, mostrano i quattro protagonisti della band musicale - Damiano, Victoria, Ethan e Thomas - che si muovono sotto la pioggia nel parco della storica villa desiana accompagnando le note di un brano dalle note struggenti e dalle atmosfere dark-gothic.

Erano candidati in due categorie

I Maneskin, che già lo scorso anno erano stati premiati agli Mtv Vma come miglior video alternativo per “I Wanna Be Your Slave”, nell'edizione 2023 erano candidati in due categorie: “Best group” e “Best rock”, che li ha visti appunto trionfare con "The Loneliest".

Il nuovo singolo

La band romana, per l'occasione, ha anche presentato il nuovo singolo "HONEY (Are you coming? )" con una performance che ha fatto emozionare tutto il pubblico presente agli Mtv Video Music Awards.