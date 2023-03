I nonni di Lesmo tornano a scuola... di guida

I nonni tornano a scuola... di guida. Molto partecipato l’incontro organizzato venerdì pomeriggio al Centro Ricreativo Anziani di Lesmo per parlare di guida sicura e delle novità del Codice della strada.

Tanti gli anziani che hanno ascoltato le parole di Vito Petrella, titolare e responsabile della scuola guida "Formula 1" di Lesmo, nonché ex docente di meccanica, che ha illustrato ai presenti gli aggiornamenti in materia di sicurezza:

"A partire dalla mia pensione ho iniziato a viaggiare per l’Italia per dedicarmi interamente alle persone che circolano per le strade e che ogni giorno, senza i giusti avvertimenti e precauzioni, vanno incontro ad ingenti pericoli e a volte anche alla morte. Ogni anno sulle strade muoiono più di mille persone in Italia: le cause principali sono la stanchezza e l’assunzione di alcool. Per questa ragione di chi guida intorno a noi non dobbiamo mai fidarci".