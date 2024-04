Ottimi risultati per i piloti del Gilera Club di Arcore che nel fine settimana appena trascorso hanno preso parte e dominato la prima prova del Campionato Italiano Regolarità d’Epoca che si è tenuta a Gaggio Montano, nell’entroterra di Bologna.

I piloti del Gilera Club dominano la prima prova del Campionato Italiano Regolarità d'Epoca

Domenica 7 Aprile dunque si è disputata la prima prova del Campionato Italiano Regolarità d’Epoca, una disciplina che sta acquisendo sempre più importanza nel mondo del fuoristrada motociclistico. Erano oltre 380 i piloti alla partenza, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero: tutti si sono dati battaglia durante tutta la giornata di domenica 7 aprile. I piloti erano divisi nelle categorie per cilindrata e per anno di costruzione delle moto, dal 1972 fino al limite massimo del 1984.

Sono le categorie delle moto costruite fino al 1981 quelle più prestigiose, ovvero quelle che comprendono le moto con determinate caratteristiche: freni a tamburo, raffreddamento ad aria e due ammortizzatori al posteriore che compredno tra i marchi più significativi SWM, Zundapp, Puch, Gilera, Fantic, Ancillotti.

Il Gilera Club ha schierato ben 29 piloti al via in questa competizione. La squadra per il Trofeo (moto costruite fino al 1976) non ha lasciato spazio agli avversari: Angelo Ceribelli, primo nella 50cc su Fantic, Enzo Vescia, primo nella 125cc su Gilera e Paolo Sala, primo nella 175cc su Zundapp. La Squadra per il Vaso (moto costruite fino al 1984) ha conquistato il primo gradino del podio con Domenico Lamura primo nella 250 su Honda, Andrea Rastrelli terzo su Puch 175 e Stephane Peterhansel primo su Yamaha 250.

Sì, avete letto bene: Stephane Peterhansel, campione del mondo di Enduro e vincitore di 14 rally Dakar è un pilota del Gilera Club.