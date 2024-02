I ragazzi arcoresi si esibiscono a "Casa Sanremo" e sognano il palco dell'Ariston

Un pizzico di Arcore nel villaggio olimpico della canzone italiana a Sanremo. Sì, avete capito bene.

Cantanti e band protagonisti, in questi giorni, al PalaFiori, in occasione di Casa Sanremo con il sogno di calcare, un giorno, il palco del teatro Ariston accanto ai loro cantanti preferiti.

Loro sono i "Dreamers", band giovanile composta da Alice Valagussa, Riccardo Brioschi, Luca Rigamonti, Marco Miari, Andrea Rigamonti, Alessandro Saorin. Ma ad esibirsi sono stati anche gli arcoresi Giada Borgato, Valentina Straface e Alessia Romano. Tutti quanti giovani di belle speranze che stanno letteralmente toccando il cielo con un dito.

Protagonisti a Casa Sanremo

Giovani cantanti che, ricordiamo, vennero selezionati, la scorsa primavera, in Villa Borromeo, direttamente dal maestro Ciro Barbato, direttore d’orchestra e producer, in qualità di direttore artistico e organizzativo di Casa Sanremo Live Box. Si tratta di un contest che dà un’opportunità a tanti artisti emergenti di esprimere se stessi in un contesto nel quale l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori del mondo della musica è altissima.

"Un'esperienza unica per i nostri ragazzi"

D'altronde, si sa, Sanremo è Sanremo e, nella settimana del Festival, non poteva che essere il luogo in cui è possibile concentrare il lavoro di promozione e comunicazione di un intero anno e questo è vitale per un cantante che vuole far conoscere la propria musica. Non un contest dunque, non una gara, nessuna classifica, bensì un'esperienza importantissima e formativa, oltre che un'opportunità. Un modo per sostenere i tanti artisti emergenti che credono nella propria arte e che provano, ciascuno con i propri mezzi, ad aprire uno spiraglio verso il mondo dello spettacolo.

La soddisfazione dell'assessore De Marco

"La presenza dei nostri giovani testimonia il grande lavoro portato avanti dall'Amministrazione comunale su questo tema, in particolare del mio assessorato - ha spiegato l'assessore alla Cultura Evi De Marco - Per coltivare passione e talento il maestro Barbato è davvero il top".

Con loro, in questi giorni in Liguria, c'erano anche il consigliere delegato alla Cultura Marcello Ranzella e Cristina Dominguez (volto molto conosciuto in città e maestra di canto delle giovani cantanti Borgato, Straface e Romano) che hanno supportato i giovani durante le audizioni.

"Una astmosfera davvero bellissima e unica - ha sottolineato Renzella - Riuscire ad esibirsi davanti agli addetti ai lavori e a contatto con i big della musica italiana è irripetibile. Insomma fare spettacolo nella città del Festival lascia il segno.

Arcore si conferma città della musica

Per l'assessore De Marco, nel frattempo, è già tempo di pensare alla prossima edizione del Festival dei giovani, in programma durante il mese di maggio. In città ritornerà sicuramente Ciro Barbato che per ben due giorni si metterà a disposizione dei talenti brianzoli da portare al Palafiori in occasione di Sanremo 2025.

"Siamo ai dettagli per il programma del Festival - ha concluso De Marco - Di idee ne abbiamo tante, per esempio vorremmo dedicare incontri sul bullismo e sull'intelligenza artificiale. A breve presenteremo il programma".