I ragazzi del Mosaico, a Roma, da Papa Francesco

Giussano

Un incontro indimenticabile per Gabriel, Cristina, Mirco, Luca, Carla, Paolo e Marta

Grandi emozioni per i ragazzi dell'associazione "Il Mosaico", che la scorsa settimana, hanno incontrato Sua Santità, durante la tradizionale udienza del mercoledì.

Momenti indimenticabili

"Papa Francesco uno di noi" : questo lo striscione che Gabriel, Luca, Mirco, Carla, Paolo e Marta hanno portato in piazza San Pietro per l'emozionante incontro con Sua Santità. I ragazzi dell'associazione "Il Mosaico", accompagnati dal presidente Mario Nespoli e da alcuni volontari, e sostenuti dalla presenza del parroco di Giussano, don Sergio Stevan, hanno trascorso tre giorni indimenticabili a Roma. "L'esperienza vissuta in questi giorni è stata molto intensa per i nostri ragazzi e per tutta l'associazione - ha commentato Nespoli al rientro - Abbiamo ancora negli occhi la loro felicità".

L'incontro con il Papa

I sette fortunati ragazzi hanno potuto avvicinarsi al Santo Padre, stringergli la mano, salutarlo e parlare con lui. Uno di loro, poi, Gabriel, l'ha addirittura fatto ridere e divertire, raccontandogli una barzelletta e salutandolo con un originale "buonsalve Papino".

