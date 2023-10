I ragazzi di Agrate a lezione di libertà con Benedetta Tobagi

Una lezione sulla libertà. Quella conquistata anche grazie alle donne durante la Resistenza, quella fissata in maniera indelebile dagli articoli della Costituzione, quella che va difesa ogni giorno, anche e soprattutto da parte dei giovani, cercando la propria felicità e poi mettendosi in gioco per donarla anche agli altri, per fare del bene

Ospite Benedetta Tobagi, vincitrice del Premio Campiello

Di questo soprattutto ha parlato Benedetta Tobagi, scrittrice autrice del libro "La Resistenza delle donne", fresca vincitrice del Premio Campiello 2023, ospite nel pomeriggio di ieri, sabato 28 ottobre, del Comune di Agrate.

La Costituzione e il Tricolore ai 18enni

Tobagi è stata invitata in occasione della tradizionale cerimonia organizzata ogni anno dall'Amministrazione comunale per la consegna ai neo 18enni agratesi di una copia della Costituzione e del Tricolore.

Ad aprire la cerimonia l'Inno di Mameli. Poi le parole del sindaco Simone Sironi, che ha ricordato che tra i diritti che si acquisiscono con la maggiore età c'è quello del voto, diritto che mai come in questo periodo rischia di svuotarsi di interesse e contenuto.

Il sindaco: "Costituzione stella polare"

Il primo cittadino ha poi invitato i giovani a mettersi in gioco per il bene comune considerando la Costituzione come una stella polare da seguire, un capolavoro di democrazia.

Tobagi: "Le donne esempio di ricerca del bene"

Alle donne in particolare, ispirandosi al suo libro, ha invece dedicato il suo intervento Benedetta Tobagi.

"Le donne prima del 1945 non diventavano mai maggiorenni perché non potevano votare. E non era certo l'unico diritto loro negato - ha spiegato - Eppure proprio durante la Resistenza diedero un grande esempio perché scelsero pur non essendo tenute a farlo. Lo fecero mettendosi in gioco nonostante vivessero in un'epoca e in una società che dicevano loro di stare a casa. E lo fecero molto spesso facendo una guerra senza armi. Un esempio di ricerca del bene pur in condizioni di pericolo e difficoltà che è attuale anche oggi. Se quelle donne fecero del bene allora e in quelle condizioni, anche voi oggi ragazze e ragazzi potete farlo. Sbizzarritevi nel fare del bene".

La cerimonia

Poi la consegna a ciascuno 18enne di una copia della Carta costituzionale e del Tricolore. Ad ognuno dei ragazzi è stato anche chiesto di leggere un articolo della Costituzione.