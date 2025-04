Da ieri mattina, lunedì 31 marzo, i residenti di via del Roccolo ad Arcore sono sul piede di guerra.

I residenti di via del Roccolo bloccano i trattori di Pedemontana

Perché? Perché la piccola strada a fondo chiuso porta direttamente ad uno dei cantieri di Pedemontana e da ieri mattina è un via vai di trattori che entrano nel cantiere, caricano truciolato e poi ripartono. Oltre al rumore continuo, un grande disagio per i residenti della via sia a livello di viabilità sia a livello di parcheggi perché da sempre chi abita in questa via parcheggia su un lato della carreggiata. Inoltre, sempre secondo quanto riferiscono i residenti, nessuno sarebbe stato avvisato del passaggio dei mezzi e tantomeno sarebbero stati posizionati cartelli.

Sta di fatto che nell'arco poco più di 24 ore sono dovuti intervenire più volte sia i Carabinieri che gli agenti della Polizia locale impegnati a trovare una mediazione.

I residenti in sostanza chiedono che camion e trattori utilizzino le cosiddette "piste di cantiere" - sostanzialmente strade create ad hoc per il passaggio dei mezzi che devono entrare e uscire dall'area di cantierizzazione - e non strade urbane. Tuttavia sembra che queste "piste" non siano ancora ultimate. Da qui il temporaneo passaggio dei mezzi pesanti sulla via del Roccolo.

"Convinti di poter fare tutto quello che vogliono quelli di Pedemontana hanno deciso di far transitare i loro grandi mezzi sulla stretta via del Roccolo a Bernate" - fa sapere un residente della zona. Immediata la reazione degli abitanti che ha portato al blocco dei mezzi. Alla loro arroganza opperremo la forza delle nostre idee e anche a quella della nostra azione".

Da questa mattina la situazione è rientrata. Forse anche "grazie" ad una email inviata alle istituzioni da parte di diverse associazioni ambientaliste che hanno segnalato la problematica, il traffico di mezzi pesanti si è interrotto.

I residenti incrociano le dita e nel frattempo si domandano: "Quanto durerà la quiete?"

Il Pd "Grosso disagio per i cittadini"

In queste ore la questione è stata affrontata anche da Michele Calloni, consigliere comunale del Partito democratico ad Arcore:

"Quanto sta accadendo in via del Roccolo è molto grave perché si sta creando un grosso disagio agli stessi cittadini che già ne avranno quando l’opera sarà terminata. Questi interventi devono categoricamente essere intrapresi solo quando le piste di cantiere, promesse, saranno realizzate come da accordi intercorsi con la nostra Amministrazione.

Invito il Sindaco a porre in atto tutto quanto in suo potere per porre fine ai disagi, nello specifico bloccando tali mezzi come promesso ai cittadini nell’incontro tenutosi qualche settimana fa a Bernate. Da parte del sottoscritto e di tutto il Partito Democratico avrà pieno appoggio".

AGGORNAMENTO DELLE 16.30: I trattori hanno ripreso a circolare sulla va del Roccolo però adesso trasportano i tronchi interi e non più direttamente il truciolato.