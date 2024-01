Si è conclusa la raccolta fondi online lanciata a fine autunno per comprare una nuova auto e l’Auser di Barlassina sta iniziando a distribuire le «ricompense» ai generosi donatori. E una è sicuramente molto più speciale delle altre.

I ritratti di Federica a chi ha aiutato l’Auser nella sua raccolta fondi

A chi infatti aveva donato una determinata cifra nella raccolta via Internet, l’Auser aveva promesso un disegno speciale e i volontari hanno quindi chiesto a Federica, una ragazza che i volontari dell’associazione assistono e accompagnano tutti i giorni al Centro disabili di Seveso, di dar loro una mano. L’artista ha quindi preso in mano i colori e realizzato le opere che nella scorsa settimana l’Auser ha iniziato a distribuire a chi ha generosamente contribuito a raggiungere l’obiettivo prefissato. Non si tratta poi di disegni qualsiasi: la pittrice ha voluto realizzare dei ritratti personalizzati a chi aveva aiutato l’associazione barlassinese a raggiungere il suo obiettivo.

Anche il sindaco Piermario Galli aveva partecipato personalmente alla raccolta e mercoledì è passato alla sede dell’Auser a ricevere il ritratto che Federica ha realizzato personalmente per lui.

«Con convinzione in questi dieci anni da sindaco ho sempre sostenuto le nostre associazioni. Un grazie di cuore ad Auser che nel quotidiano offre diversi servizi alla popolazione di Barlassina e del territorio, in particolare alle persone più fragili - ha dichiarato il primo cittadino - Insieme a tante altre associazioni, rappresenta il volto vero e bello di Barlassina. Volontari che senza clamore sono impegnati in moltissimi progetti e che non finirò mai di ringraziare».

In arrivo la macchina elettrica

La consegna delle ricompense andrà avanti finché tutte non saranno recapitate a chi le ha maturate, tuttavia è già stata ordinata ed è in procinto di arrivare la nuova macchina elettrica che l’Auser ha acquistato con quanto ricevuto. Una volta che sarà consegnata, arriverà il momento di addobbarla con le decalcomanie e, per far vedere quanto realizzato con le donazioni, non mancherà anche un momento di inaugurazione del nuovo veicolo, previsto per la primavera. La raccolta prevedeva un obiettivo minimo di 15mila euro, ma la generosità di barlassinesi e non ha portato a riceverne più di 17mila, che sono andati a coprire parte di alcune spese extra sopraggiunte.

(nella foto di copertina il sindaco Piermario Galli mentre riceve il suo ritratto nella sede dell’Auser)