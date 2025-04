I Templari vigileranno sulla Villa Borromeo e sul parco

L'immenso Parco di Villa Borromeo, ad Arcore, e la lussuosa villa di delizia ristrutturata diversi anni fa accoglieranno presto una schiera di cavalieri degni di un romanzo di Dan Brown.

Niente paura: saranno dislocati in aiuto alla gestione, alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali che fanno capo al complesso di Villa Borromeo.

Dunque dopo lo "sbarco" del Gesù Bambino di Betlemme (la statuetta lignea del Bambinello donata direttamente dalla Municipalità di Betlemme alla città di Arcore) che verrà posizionato in Sala del Camino, nel luogo più iconico del municipio, la città si appresta ad aprire le porte ad un sodalizio, quello dei Templari, che ha come scopo principale il risvegliare i valori della cavalleria e della tradizione dei poveri cavalieri di Cristo detti templari, attraverso la preghiera comune e la meditazione, la difesa della fede cattolica e gli studi storici.

L'accordo

L'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono e l’associazione "Templari Oggi Aps" hanno sottoscritto nei giorni scorsi una convenzione che prevede il presidio della Villa e del Parco. E' stato proprio il sodalizio guidato da Mauro Giorgio Ferretti a manifestare la volontà di mettere a disposizione un manipolo di volontari cavalieri a presidio del parco.

Traendo ispirazione dai valori cristiani della cavalleria, oltre alla promozione di studi storici e conferenze e alla difesa della spiritualità (ma senza spada in mano), l’associazione conta tra i propri obiettivi anche il presidio/recupero fattivo degli edifici normalmente abbandonati o chiusi al pubblico. L’associazione, attiva praticamente in tutto il mondo e presieduta in Italia da Ferretti, potrà così proseguire nella propria opera di volontariato volta alla promozione e alla tutela dei luogo di culto e di cultura.

Rafforzare l'attività di presidio degli ingressi del parco